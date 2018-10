S-a lansat piesa „Close To Me”, de la Ellie Goulding x Diplo Featuring Swae Lee

Stiri pe aceeasi tema

- Bradley Cooper este, fara doar și poate, unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood. Este ravnit de multe femei, are o relație frumoasa cu nimeni alta decat superba Irina Shayk, care i-a daruit și un copil, iar acum a dovedit ca știe sa cante. Și nu doar la chitara, ci și voce.

- Major Lazer lanseaza piesa „Orkant/Balance Pon It”, o colaborare exploziva cu renumitul cantaret sud-african, Babes Wodumo. Piesa vine insotita si de un material vizual plin de culoare, realizat chiar de Major Lazer si regizorul Adriaan Louw, care a fost filmat in Durban, Africa de Sud. „Orkant/Balance…

- A devenit cunoscuta datorita muzicii populare, iar acum a lansat și o piesa speciala de muzica usoara. Mai mult decat atat, artista va lansa și un album de muzica ușoara! Georgiana Lobonț, una dintre cele mai iubite și apreciate artiste din Ardeal, și-a surprins ieri fanii cand a lansat prima ei piesa…

- Imoral a lansat in colaborare cu ENERGIA piesa intitulata GO. Atat instrumentalul, cat si mixajul si masterizarea piesei poarta amprenta lui Imoral. Piesa este extrasa de pe albumul sau Drum and Bass, material ce va fi lansat la sfarsitul lunii septembrie. Va invitam sa ascultati GO mai jos si sa ramaneti…

- Nominalizat la premiile Grammy si autor al unora dintre cele mai cunoscute hit-uri mondiale, Dan Balan a lansat miercuri, 12 septembrie, piesa „Numa Numa 2”, o continuare a hitului „Dragostea din tei”. Videoclipul a fost filmat in Uganda, acolo unde Dan Balan a avut drept parteneri de filmare peste…

- O voce inconfundabila in lumea folclorului mehedintean, o interpreta care se dedica intru totul carierei profesionale si care a ajuns la inimile iubitorilor de muzica populara prin piesele originale

- Tom Odell canta la Bucuresti pe 16 februarie la Arenele Romane din Bucuresti (cort incalzit). Britanicul a fost descoperit de Lily Allen, care spunea in 2012 ca acesta are o energie care ii aminteste de David Bowie. EP-ul “Songs from Another Love”, a fost lansat in acelasi an iar piesa “Another Love”…

- Daca e vara, toate gandurile duc la mare și la indragostire. Asta și-a spus probabil și Horia Brenciu, așa ca a lansat o piesa numai buna de dansat direct pe nisip, in picioarele goale, alaturi de persoana...