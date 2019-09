Stiri pe aceeasi tema

- Va spuneam zilele trecute faptul ca Celine Dion va concerta in Romania in vara anului viitor. Momentan nu exista un loc de desfașurare bine stabilit, dar ceea ce știm cu exactitate este data concertului. Celine Dion va susține un concert la București, in 29 iulie 2020. Organizatorii concertului sunt…

- Azi a avut loc evenimentul care celebreaza lansarea FIFA 20, unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului. La evenimentul din București a fost adus și trofeul UEFA Champions League. Pentru prima data, iubitorii celui mai cunoscut simulator de fotbal pot folosi echipe romanești, Liga 1 fiind licențiata…

- In dimineața asta i-am avut alaturi de noi pe Florian Rus și pe Mira, cei care ne-au adus cea mai difuzata piesa din FM-ul romanesc, „Strazile din Bucuresti”. De asemenea, Florian ne-a mai surprins cu ceva: in drumul de intoarcere de la Untold, Florian și-a schimbat sunetele de pe aplicația Waze, iar…

- Federatia Româna de Rugby si Departamentul de Înalta Performanta al World Rugby anunta ca, începând din aceasta luna, echipa nationala de seniori a României va fi pregatita de catre englezul Andy Robinson.În vârsta de 54 de ani, Robinson este unul dintre…

- A fost lansat primul autobuz școlar din București. Dupa ce Timișoara și Cluj - Napoca au pus la dispoziție autobuze pentru transportul copiilor la școala și de la școala spre casa pentru a decongestiona traficul, un proiect similar a fost implementat și in București. La inaugurare a luat parte și…

- EA SPORTS și Liga Profesionista de Fotbal din Romania au semnat un parteneriat prin care Liga I din Romania va fi inclusa in FIFA 20, una dintre cele mai populare francize de jocuri video sport din lume. FIFA 20 va include toate cele 14 cluburi de fotbal romanești care joaca in Liga I in sezonul 2019-2020,…

- In FIFA 2020 vor fi incluse cele 14 participante din sezonul 2019-2020 al Ligii 1: CFR Cluj, FCSB, U Craiova, Viitorul, Astra, Sepsi, Politehnica Iasi, Gaz Metan Medias, Dinamo, Hermannstadt, FC Voluntari, FC Botosani, Chindia Targoviste si Academica Clinceni. Jocul video produs de EA Sports…

- Jocul cu aceasta nominalizare a inceput undeva acum peste doi ani, in apartamentul luxos din New York al unui apropiat al familiei Trump. Intr-o seara de primavara rece, la masa randuita cum se cuvine, Adrian Zuckerman va fi confirmat dorința sa de a accepta nominalizarea sa pentru ambasada din București.…