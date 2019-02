S-a lansat „Close To Me” de la Ellie Goulding x Diplo Featuring. Swae Lee – Remixes

In sfarsit fanii se pot bucura pe deplin de hit-ul „Close To Me”, colaborarea fenomen dintre Ellie Goulding, Diplo si Swae Lee, care vine acum in alte doua variante, remixate de Felix Cartal si CID, ce vor intretine multa vreme atmosfera in cluburi. „Close To Me” este o piesa molipsitoare, ce a stat si va sta multa vreme drept fundal sonor pentru cele mai frumoase povesti de dragoste. Hit-ul reprezinta amestecul ideal intre vocea inconfundabila a lui Ellie, versurile lui Swae Lee si productia inimitabila a lui Diplo. „Close To Me” a aparut la aproape trei ani de la marea colaborare dintre Goulding…