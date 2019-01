S-a lansat autobuzul Panda dotat cu inteligenţă artificială ''Autobuzul panda'', vopsit in alb si negru si o lungime de 12 metri, a fost conceput si lansat de DeepBlue Technology, cea mai importanta companie chineza din domeniul inteligentei artificiale.



Autovehiculul destinat transportului de calatori, cu douazeci si doua de locuri, lansat in weekend la Changzhou, este dotat cu peste douazeci de tehnologii inteligente, precum sistemul de conducere autonoma, identificare biometrica, autopilot, interactiune vocala si un sistem inteligent de vanzari cu operare automata.



Pasagerii se pot urca in autobuz prin simpla trecere a mainii prin… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

