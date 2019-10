S-a lansat asigurarea de cyber security, care include plata amenzilor GDPR Leader Team Broker, jucator cheie pe piata asigurarilor din Romania, in parteneriat cu CFC, asigurator britanic si pionier in riscuri speciale, a creat primul produs de cyber security pentru companiile din domeniul tehnologiei, care acopera si amenzile GDPR.



"Companiile romanesti sunt vulnerabile in fata riscurilor nou aparute. Prin parteneriatul cu CFC am creat un produs complex si foarte accesibil, care sprijina companiile din domeniul IT&C in fata riscurilor financiare si de ordin reputational, care rezulta din atacuri cibernetice sau din raspundere profesionala. Pentru acest produs… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

