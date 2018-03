Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident s-a inregistrat sambata dimineata in localitatea Milisauti. Un barbat a murit si alti doi au fost raniti dupa ce autocamioneta cu care circulau a zburat in raul Suceava, de la o inaltime de circa 10 metri. Accidentul s-a produs in conditiile in care soferul, un barbat de 37 de ani ...

- In urma cu putin timp a avut loc un accident rutier La Bustuchin. Un autoturism s a rasturnat in afara parții carosabile, rezultand doua victime, soferul de 43 ani și un minor 14 ani care au fost raniți ușor. Acestia sunt din Tg. din Carbunești. Articolul ACUM! Masina RASTURNATA la Bustuchin! DOUA VICTIME!…

- Un autoturism condus de o femeie de 38 ani din Balteni, a ieșit de pe un drum secundar in DN 66 Balteni, fara a se asigura corespunzator si a intrat in coliziune cu un tir care se deplasa regulamentar. O victima, femeie de aprox. 80 ani, pasagera in autoturism. Articolul UPDATE! A intrat cu mașina intr-un…

- Accident grav, cu cinci victime in urma cu putin timp. O masina s-a izbit de un cap de pod .FOTO Cinci persoane au fost ranite, luni dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit de un cap de pod, pe drumul european 79, in judetul Gorj. In urma impactului, trei dintre victime au ramas incarcerate,…

- Un aradean a sunat la 112 si a spus ca i-a disparut nevasta de acasa si ca la plecare l-ar fi amenintat ca se arunca de pe podul de cale ferata din cartierul Micalaca. Atat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arad, cat si Serviciul Judetean de Ambulanta Arad si Inspectoratul de Politie Judetean…

- Impact violent noaptea trecuta pe DN79, drumul ce leaga Aradul de Oradea. Un șofer de 19 ani a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un pom de pe marginea drumului. Din fericire tanarul nu a fost grav ranit, insa s-a ales cu o sperietura zdravana. „Din primele cercetari efectuate la fața locului,…

- O mașina in care se afla o familie formata din patru persoane, doi adulți și doi copii, inclusiv un bebeluș de numai trei luni, a fost implicata, sambata dupa-amiaza, intr-un accident petrecut in Prahova, pe DJ 155, a anunțat Poliția Prahova.

- Un barbat de 37 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a provocat un accident rutier, pierzand controlul masinii pe care o conducea si intrand pe contrasens, unde a acrosat un alt autovehicul.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al judetului Tulcea, Detasamentul Tulcea au intervenit in aceasta noapte pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la doua autoturisme din municipiul Tulcea.Potrivit ISU Delta, la fata locului s a intervenit cu o…

- Un autoturism de teren Audi Q7 a ars, duminica dimineața, in municipiul Focșani. Autoturismul aparține fostului șef de post din Nereju, Fanuța Lazar. Incendiul a fost sesizat in jurul orei 4 dimineața, iar la fața locului s-au deplasat pompierii pentru a stinge focul. Mașina a ars…

- O masina a luat foc in mers, la Videle, ian timp ce se deplasa, iar soferul vehiculului a cerut ajutor la 112. Pompierii au intervenit ptompt si au evitat un dezastru. Nicio persoana nu a fost ranita, iar din primele cercetari, cauza producerii incendiului ar fi fost un scurtcircuit.…

- Un autoturism de teren Audi Q7 a ars, duminica dimineața, in municipiul Focșani. Autoturismul aparține fostului șef de post din Nereju, Fanuța Lazar. Incendiul a fost sesizat in jurul orei 4 dimineața, iar la fața locului s-au deplasat pompierii pentru a stinge focul. Mașina a ars in totalitate. …

- O masini a cazut, marti, in raul Dambovita, intre Vitan Barzesti si Mihai Bravu, pe sensul de intrare in Bucuresti. Autoturismul s-a scufundat, insa soferul a reusit sa se salveze, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov.

- ACCIDENT la Satu Nou de Jos. Un baimarean de 53 ani rupt de beat a facut o masina praf Politistii au intervenit la un accident de circulație produs la intrarea in localitatea Satu Nou de Jos. La fața locului s-a constatat ca un baimarean de 53 ani, care conducea un autoturism pe D.J. 182 B, pe fondul…

- S-au scurs clipe dramatice, duminica seara, in comuna Botoroaga din județul Teleorman. Doi tineri au sfarșit in chinuri cumplite dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de un copac și s-a rupt in doua. (VEZI ȘI: VIDEO. HAOS PE AUTOSTRADA BUCURESTI – PITESTI. VREMEA A DAT TRAFICUL PESTE CAP, IAR ACCIDENTELE…

- Nu calca prea tare pedala de accelerație Nu urca in viteza mai mult decat ai nevoie. In primul rand, trebuie sa accelerezi sustinut, in al doilea rand, e bine sa stii ca, daca accelerezi de la 0 pana la 60 km/h, vei consuma semnificativ mai mult decat daca accelerezi doar pana la 50 km/h!…

- Un accident feroviar cumplit s-a petrecut in regiunea Sussex, Horsham. Autoturismul in care se aflau doua persoane a trecut dupa barierele de siguranta si au fost loviti in plin de un tren. Persoanele aflate in masina au murit.

- Poate va mai amintiti ca, in toamna anului trecut, Capital prezenta pe scurt in Suplimentul Auto un vehicul spectaculos descoperit printre sutele de exponate ale salonului auto international de la Frankfurt. Daca pe atunci Aspark OWL impresiona prin design si cifrele estimative din catalogul de prezentare,…

- Utilajul Urbis Serv pentru ridicarea masinilor a fost pus serios la treaba. Cinci autovehicule au fost ridicate in doar doua zile pentru ca oprisera in zone interzise mai mult de 5 minute. Proprietarii trebuie sa achite cel putin 600 de lei pentru a-si scoate masina din curtea firmei de ridicare si…

- Un barbat de 25 ani, din jud Buzau, care a condus un autoturism pe DN 1, dinspre Sibiu spre Fagaras, la iesirea din localitatea Sambata de Jos. Intr-o curba la dreapta, separe ca șoferul nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a derapat, a parasit partea carosabila si a lovit zidul imobilului cu…

- Un șofer a trecut printr-o sperietura sora cu moartea dupa ce, aseara, a intrat cu mașina intr-un stalp. Incidentul s-a petrecut pe drumul ce leaga Resita de Oravita, la intrarea in localitatea Lupac, potrivit infocs.ro. Barbatul nu a adaptat viteza la conditiile de drum, iar la un moment dat, intr-o…

- Accident rutier grav in Mureș, sambata dimineața. Trei persoane au murit dupa ce mașina in care s-a aflat s-a izbit puternic de un TIR. Accidentul s-a produs sambata dimineata, pe Drumul European 60, intre localitatile Vanatori si Mureni. Șoferul unei masini a pierdut controlul volanului, a patruns…

- Trei barbati au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sambata dimineata, dupa ce soferul unui autoturism a intrat pe contrasens si s-a ciocnit de un TIR, in judetul Mures, la iesire din Sighisoara catre Brasov, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Pasajul Obor din Capitala este blocat de aproape doua ore, pe sensul de mers spre soseaua Stefan cel Mare, in urma unui grav accident rutier. Un tanar de 22 de ani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a derapat cu masina si s-a izbit puternic de un stalp din pasaj.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit, la control, un autoturism marca Nissan Juke, ce figura ca fiind furat din Franta, din data de 23.09.2016. In data de 01 februarie a.c., in jurul orei 15.20, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni,…

- Totul s-a petrecut marți seara in jurul orei 23:00. La fața locului au fost trimiși polițiști, pompieri și cadre medicale. Pompierii au gasit mașina scufundata in lac – la o adancime de aproximativ 15-20 de metri – și dupa trei ore de intervenție au reușit sa o scoata la mal. Autoturismul a fost scos…

- Sfarșit tragic pentru un moldovean de 28 de ani, stabilit de mai mult timp in comuna Cisterna di Latina, Provincia Latina, Italia.Moldoveanul a mers sambata seara acasa la niște conaționali pentru a lua cina.

- Vineri seara, aflat in propriul automobil, un barbat de 64 de ani, din municipiul Botosani, se deplasa in mare viteza pe strada Tulbureni din localitate și a pierdut pierdut controlul asupra directiei de mers.

- Accident spectaculos pe autostrada București – Pitești la kilometrul 50. Un șofer a pierdut controlul volanului intr-o curba strana, la Post-ul Accident pe Autostrada! A zburat cu mașina de pe podul de la Corbii Mari apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O mașina a luat foc joi seara in comuna gorjeana Baia de Fier. Incendiul a pornit de la un scurtcircuit la instalația electrica. Autoturismul ar fi al fratelui fostului prefect de Gorj, Radu Teodorescu.

- Impact, in acesata seara, pe strada Brailei, in zona Trei Star. O masina in care se afla o singura persoana, identificata mai tarziu a avea 30 de ani, a pierdut controlul volanului, probabil deoarece avea viteza, iar carosabilul era ud din cauza ninsorii, a rupt un semafor si s-a rasturnat. Dupa impact,…

- Accident incredibil pe o autostrada din Statele Unite, unde un sofer neatent a lovit o masina remorcata si a zburat la propriu peste camionul care o tracta.Imaginile au fost surprinse de camera de supraveghere a unei masini de politie.

- O masina Skoda a fost avariata astazi dupa ce un gard s a prabusit peste ea. Incidentul a avut loc pe strada Stefan Mihaileanu din Constanta. Masina era parcata in fata unui imobil, iar gardul acestuia s a prabusit. Autoturismul a fost avariat. ...

- Caine tarat cu mașina și lasat sa moara langa Timișoara, Romania. Un om fara suflet este cautat de sute de timișoreni, dupa ce ar fi tarat cu mașina un caine pe care l-a abandonat in comuna Giroc de langa Timișoara.

- Evenimentul rutier a avut loc luni dimineața, la intrare in orașul Targu-Carbunești. Din fericire, șoferul a scapat nevatamat dupa ce a pierdut controlul volanului și s-a oprit cu mașina de un stalp. Barbatul venea de la Pojogeni și a derapat intr-o curba. Pentru ca nu au existat victime, evenimentul…

- Politistii din Sebes l-au identificat pe un tanar ca persoana banuita de comiterea unui furt dintr-un autoturism lasat neasigurat intr-o spalatorie auto din municipiul Sebes. Pentru a nu deveni victime ale infracțiunilor de furt, politia recomanda cetatenilor sa-si asigure bunurile. La data de 12…

- Doi oameni au scapat ca prin minune dupa ce masina in care se aflau s-a izbit violent de o cladire. Vehiculul a ricosat dintr-o bordura, a zburat la propriu cativa metri si s-a infipt in primul etaj al imobilului.

- Duminica dimineața, in jurul orei 7.15, doua echipaje cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD, din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism Opel Astra, parcat in curtea…

- Un tanar de 23 de ani s-a trezit vineri seara ca i-a fost sustrasa mașina de pe strada unde o parcase cu doar cateva ore inainte. Autoturismul a fost dat in consemn, iar sambata, a fost depistata pe drumul spre Ungaria. Un autoturism Volskwagen Touareg a fost sustras in seara de vineri, 12 ianuarie,…

- Incet, incet, cei de la UTA isi duc la bun sfarsit planul de reorganizare a lotului de jucatori. Unii au plecat, altii, au sosit, iar o alta categorie e aceea a celor care asteapta. Sa plece, sau sa vina. Primele trei achizitii Asa cum era de asteptat, conducerea clubului UTA nu a stat mult…

- Bprbatul de 33 de ani a sunat la 112 si a reclamat ca masina i-a fost furata din fata casei. Politistii au gasit autoturismul pe un camp din apropierea localitatii. In urma cercetarilor s-a stabilit ca masina nu a fost furata, ci abandonata chiar de catre barbatul care a reclamat furtul. Acesta a…

- Un brailean si-a abandonat masina pe camp la vederea patrulei de politie, deoarece nu avea permis auto, iar apoi a sunat apoi la 112 sa anunte ca i-ar fi fost furat autoturismul, potrivit informatiilor furnizate marti de IPJ Braila. Politia orasului Ianca a fost sesizata, prin apel 112, de catre…

- Din 2014, Primaria Deva a achizitionat un autoturism de lux, a carei valoare a fost facuta publica, joi, pentru prima data, de primarul Florin Oancea, scrie adevarul.ro. Acesta sustine ca a masina costat 80.000 de euro, pentru ca era dotata cu scaune cu masaj. Autoturismul de lux a intrat in dotarea…

- Un autoturism BMW X5 a fost vazut in aceasta dimineața in albia paraului Targului din Campulung, in zona de centura. Mașina este abandonata, cu avariile din partea din fața aprinse. Autoturismul este inmatriculat in județul Brașov. In prezent, se desfașoara verificari pentru identificarea proprietarului…

- Fara a fi vreun nostalgic dupa vremurile apuse, un tanar indragostit de batrana Volga a restaurat si pus in circulatie un astfel de autoturism, unul de lux in vremea comunismului. Incurajat de un prieten si cu ajutorul unui mecanic auto inimos si priceput, vasluianul Alexandru Carabat a reusit sa dea…

- O tanara, de 25 de ani, din Capitala, a ajuns la spital, dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit violent intr-un automobil. Accidentul s-a produs aseara la intersectia strazilor Vlaicu Pircalab si Mihail Kogalniceanu.

- Un autoturism cu numere de Bucuresti a lovit un stalp de pe trotuarul ingust al strazii Niciman care are de anul trecut sens unic. Strada face legatura intre bulevardul Pacurari si strazile Strapungere Silvestru/Moara de Foc. Stalpul reprezinta un pericol, iar in cazul in care masina este mutata, risca…

- Marti, 26 decembrie, au fost trei ceasuri rele pentru doi barbati din comuna Bughea de Sus. Acestia se aflau intr-un autoturism Dacia Break. Probabil, din cauza neatentiei conducatorului autom masina a ajuns in albia raului. Autoturismul a fost destul de sifonat, iar cei doi, Conducatorul auto si…

- Accident rutier cu o victima incarcerata, un autoturism intrat intr-un stalp in mun. Tg-Jiu, str. Calea Severinului. Intervine SAJ Gorj si Det. Tg-Jiu. ISU Gorj Articolul ACUM: ACCIDENT in TARGU JIU! A intrat cu mașina in STALP apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Un autoturism Ford Mustang a daramat gardul din placi de beton de la Onasis, astazi (luni), in jurul orei 10.50, pe partea cu Drumul European E85. Potrivit martorilor, mașina ar avea tracțiune spate, iar șoferul nu ar avea experiența la volan. Autoturismul a derapat și a intrat in gard, pe care…