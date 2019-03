Șomer și falit, Marian Rotaru s-a prezentat in urma cu cateva zile in fața generalului Gabriel Oprea, liderul UNPR, convins fiind ca o revenire in politica și o viitoare candidatura la alegerile locale il va readuce pe locul pierdut imediat dupa scrutinul in care s-a poziționat pe locul trei la municipiu. Ajuns in fața lui Oprea, Rotaru i-ar fi facut la randu-i „pedichiura” generalului, numai sa fie primit in partidul și in organizația de la Gorj pe care spera sa o și conduca, in scurt timp. Pentru inceput, Rotaru s-a mulțumit cu președinția organizației municipale, poziție in care a…