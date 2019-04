S-a întors iarna în Transilvania. Avertizare pentru șoferi In aceasta dimineața a nins serios in mai multe localitați din județul Harghita. Autoritațile ii averizeaza pe șoferii care au apucat sa iși monteze deja anvelopele de vara și le recomanda sa fie prudenți in trafic. ”Iarna s-a intors in estul Transilvaniei. Azi dimineața a nins in județul Harghita in zona Lacul Roșu, Bucin și Lunca de Sus, dar fara depuneri importante de zapada. Cu toate acestea ii rugam pe șoferi sa circule prudent pe drumurile montane, mai ales daca au apucat deja sa-și monteze anvelopele de vara”, susțin reprezentanții DRDP Brașov. Direcția Regionala de Drumuri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

