Stiri pe aceeasi tema

- O avertizare cod galben de ploi abundente si ninsori, vant si temperaturi scazute a intrat in vigoare duminica dimineata, urmand sa fie afectate 32 de judete si Capitala. Meteorologii spun ca vremea se va raci accentuat in toata tara, devenind... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- O avertizare cod galben de ploi abundente si ninsori, vant si temperaturi scazute intra in vigoare duminica dimineata, de la ora 8.00, urmand sa fie afectate 32 de judete si Capitala. Meteorologii spun ca vremea se va raci accentuat in toata tara, devenind deosebit de rece pentru aceasta perioada,…

- O avertizare cod galben de ploi abundente si ninsori, vant si temperaturi scazute a intrat in vigoare duminica dimineata, de la ora 8.00, urmand sa fie afectate 32 de judete si Capitala. Meteorologii spun ca vremea se va raci accentuat in toata tara, devenind deosebit de rece pentru aceasta perioada,…

- O avertizare cod galben de ploi abundente si ninsori, vant si temperaturi scazute intra in vigoare duminica dimineata, de la ora 8.00, urmand sa fie afectate 32 de judete si Capitala. Meteorologii spun ca vremea se va raci accentuat in toata tara, devenind deosebit de rece pentru aceasta perioada, astfel…

- O avertizare cod galben de ploi abundente si ninsori, vant si temperaturi scazute intra in vigoare duminica dimineata, de la ora 8.00, urmand sa fie afectate 32 de judete si Capitala. Meteorologii spun ca vremea se va raci accentuat in toata tara, devenind deosebit de rece pentru aceasta perioada,…

- Meteorologii anunta cod galben de ploi incepand de sambata, de la ora 14:00, in zona de vest a tarii, iar incepand de la ora 18:00 este instituit un cod galben de lapovita si ninsoare, cu intensificari ale vantului, in jumatatea de nord a Moldovei si in zona Carpatilor Orientali. Ambele avertizari urmeaza…

- Se anunța ninsori! Vremea se schimba radical in urmatoarele zile. In unele zone din țara deja a inceput sa se intoarca iarna. Itimp ce in zeci de localitati din tara inundatiile au facut ravagii, la munte a inceput sa ninga serios. La Sinaia a viscolit si s-a așternut un strat nou de zapada.Si la Fundata,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri seara, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de polei pentru zece judete si municipiul Bucuresti, valabile in perioada urmatoare.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri seara, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de polei pentru zece judete si municipiul Bucuresti, valabile in perioada urmatoare.Potrivit meteorologilor, in judetul Bihor se va semnala polei pana la ora 22:00. Citește…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri seara, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de polei pentru zece judete si municipiul Bucuresti, valabile in perioada urmatoare.

- Meteorologii au anuntat ca gerul persista in intreaga tara, iar pana vineri la ora 11.00 este in vigoare un cod galben pentru Maramures, Crisana, Banat, vestul Olteniei si cea mai mare parte a Transilvaniei, in timp ce in restul tarii este cod portocaliu.

- Scolile din Capitala si din opt judete vor fi inchise in continuare toata saptamana, din cauza viscolului si a temperaturilor scazute, iar in alte trei judete, respectiv Arges, Tulcea si Dolj, cursurile vor fi suspendate doar joi, conform datelor transmise miercuri seara de catre Ministerul Educatiei.…

- Chiar daca se apropie luna lui Martisor, iarna pare mai decisa ca oricand sa-si arate coltii. Meteorologii au prelungit valabilitatea avertizarilor de vreme rea, pana vineri seara. Si au emis o prognoza speciala si pentru Bucuresti. Astfel ca, locuitorii Capitalei afla din timp la ce sa se astepte din…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul…

- Este cea mai friguroasa saptamana din ultimii ani in Europa. La noi in țara, iarna a paralizat mare parte din țara. Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. Atentionarea de cod galben de…

- Valul de frig cuprinde toata tara, un cod portocaliu de ger intrand in vigoare in noaptea de duminica spre luni, de la ora 03:00 si va tine pana pe 1 martie. De asemenea, a fost emis un cod portocaliu de ninsori si viscol. Scolile vor fi inchise, luni si marti, in Bucuresti si alte judete care sunt…

- Este iarna in toata regula in Romania! Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica un cod portocaliu de ninsori si viscol, valabil pentru 12 judete din sudul tarii, inclusiv in Capitala. Autoritațile ne sfatuiesc sa ne luam masuri de siguranța cand plecam la drum. De altfel, școlile vor…

- Vestile rele despre verem nu par sa conteneasca. Pe langa faptul ca se anunta cateva zile cu temperaturi foarte scazute, meteorologii au emis, duminica, mai multe avertizari de ninsori, una dintre ele – COD PORTOCALIU – vizand Bucurestiul si alte judete din sud. In prima faza, specialistii de la Administratia…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), urmand ca la sedinta sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- Iarna își reintra în drepturi la sfârșitul lunii februarie. Meterologii au prognozat zile cu temperaturi scazute și ninsori, în toata țara. Pe mai multe drumuri din județul Constanța a început deja sa se așeze un strat de zapada. RECOMANDARE: METEO. Ger…

- Meteorologii au emis o atentionare cod galben de vant puternic pentru doua județe din sud-vestul țarii, acolo unde viteza la rafala ar putea depasi 100 de kilometri pe ora. IGSU face apel la populatie sa ramana in spatii inchise care asigura...

- Meteorologii anunta ca vremea se va strica, incepand de marti seara, urmand a se inregistra precipitatii insemnate, in cea mai mare parte a tarii, pana joi la pranz. De marti seara pana miercuri dimineata, 12 judete din partea de sud si sud-vest vor fi sub cod galben de ninsori abundente si se va depune…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, doua atentionari cod galben de ninsori, prima vizand Banatul, Oltenia si Muntenia, iar a doua vizeaza cea mai mare parte a Moldovei si nordul Munteniei. Atentionarile expira joi, la ora 11.00.

- Meteorologii anunta ca vremea se va strica, incepand de marti seara, urmand a se inregistra precipitatii insemnate, in cea mai mare parte a tarii, pana joi la pranz. De marti seara pana miercuri dimineata, 12 judete din partea de sud si sud-vest vor fi sub cod galben de ninsori abundente si se va depune…

- ATENTIONARE METEOROLOGICA EMISA DE ANM in interval de valabilitate: 13 februarie, ora 20 – 15 februarie, ora 15.Fenomene vizate: precipitații in extindere, moderate și local insemnate cantitativ, intensificari ale vantului. In intervalul menționat, precipitațiile vor fi in extindere, dinspre sud-vest…

- Meteorologii au emis o informare meteo de vant puternic și ninsori, valabila de duminica, de la ora 6 dimineața, pana luni, la ora 4. In intervalul menționat in sudul și in estul Munteniei, precum și in cea mai mare parte a Dobrogei vor fi precipitații mai ales sub forma de ninsoare, in general moderate…

- Meteorologii au prelungit codul galben de viscol pentru 24 de judete pana la ora 24.00 si, respectiv, pana la ora 03.00. Alte cinci judete din estul tarii raman sub avertizare cod galben de vant puternic.

- Meteorologii au emis sambata noi atentionari cod portocaliu si cod galben de vant si ninsori pentru zona de munte din 22 de judete din tara, in timp ce pentru alte sase este in vigoare o avertizare cod galben de vant si ploi.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis cod portocaliu de vant puternic pentru sapte judete din zona montana si cod galben de viscol pentru alte 16 judete, pana sambata seara. In zonele vizate de atentionarea cu cod portocaliu, intensificarile vantului vor atinge si depasi la rafala 130-140…

- Meteorologii au emis, sambata, noi atentionari cod galben de vant si ninsori pentru zona de munte din saisprezece judete si de vant puternic si ploi in alte patru, valabile pana la ora 21.00. Sapte judete vor fi sub atentionare cod portocaliu de viscol pana la ora 18.00.

- Meteorologii au emis, sambata, avertizari cod galben de vant si ninsori pentru zona de munte din saisprezece judete. De asemenea, pana la ora 20.00, majoritatea regiunilor tarii sunt sub incidenta unei informari a meteorologilor care au prognozat vant si ploi ce vor cumula 20 de litri pe metru patrat.

- Ninsori abundente in Capitala, pe 21 ianuarie. Jumatate din țara e afectata de ninsori și viscol, iar in București e soare și vreme placuta, ținand cont de perioada in care ne aflam. Meteorologii anunța un ciclon de aer rece, care va intra in țara sambata, pe 20 ianuarie, și ninsori abundente in sudul…

- Meteorologii au actualizat avertizarile de vreme rea. Incepand de joi, de la ora 17.00 a fost emis cod portocaliu de ninsori viscolite si vant puternic pentru 13 judete din centrul tarii si din Dobrogea. De asemenea, alte cinci judete din estul tarii sunt sub avertizare cod galben de vant puternic.…

- Douasprezece judete sunt, vineri, sub cod galben de vant puternic si ninsoare pana la ora 15.00, urmand a se inregistra rafale de vant si de 90 de kilometri la ora. In 30 de unitati scolare din patru judete cursurile au fost suspendate din cauza zapezii.

- Douasprezece judete sunt, vineri, sub cod galben de vant puternic si ninsoare pana la ora 15.00, urmand a se inregistra rafale de vant si de 90 de kilometri la ora. In 30 de unitati scolare din patru judete cursurile au fost suspendate din cauza zapezii.Potrivit Administratiei Nationale de…

- Douasprezece judete sunt, vineri, sub cod galben de vant puternic si ninsoare pana la ora 15.00, urmand a se inregistra rafale de vant si de 90 de kilometri la ora. In 30 de unitati scolare din patru judete cursurile au fost suspendate din cauza zapezii.

- Avertizari COD PORTOCALIU si COD GALBEN de NINSORI, lapovita si vant puternic Meteorologii au actualizat avertizarile de cod portocaliu si cod galben. Incepand de joi, de la ora 17.00 a fost emis cod portocaliu de ninsori viscolite si vant puternic pentru 13 judete din centrul tarii si din Dobrogea.…

- Administratia Nationala de Meteorlogie a emis, joi, o atentionare cod portocaliu de vant puternic, ninsori viscolite si zapada spulberata, pentru mai multe judete din centrul tarii si pentru judetul Tulcea. Alte zone din estul tarii sunt sub atentionare cod galben.

- Traficul feroviar se desfasoara, joi dimineata, in conditii de iarna pe raza judetelor aflate sub Cod portocaliu si Cod galben de vant puternic si ninsori viscolite, si nu sunt magistrale feroviare inchise, a anuntat Compania Nationala de Cai Ferate ''CFR'' SA, intr-un comunicat de presa.

- Meteorologii ANM vin cu noi alerte de vreme severa. Potrivit celui mai recent avertisment al specialistilor, 28 de judete vor fi sub alerta cod portocaliu, respectiv cod galben de ninsori abundente si viscol. COD GALBEN Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 14 – 18 ianuarie, ora 22 Fenomene vizate:…

- ANM a emis atenționare de cod galben de precipitații și intensificari ale vantului, in intervalul 17 ianuarie, ora 14 – 18 ianuarie, ora 22, in nordul Moldovei, Dobrogea, nordul Olteniei și pe arii restranse in nordul Munteniei. Meteorologii au emis, de asemenea, atenționare de cod portocaliu de vant…

- Aproape jumatate din judetele tarii se afla, pana miercuri seara, sub atentionare cod galben de vreme rea - vant puternic, ploi, ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada consistent la munte, dar si polei in zonele joase.

- Meteorologii au emis, marti, o atentionare Cod galben de precipitatii mixte, polei si intensificari ale vantului, valabila pana miercuri seara, in 23 de judete din Banat, Transilvania si Oltenia, in timp ce o informare de vremea rea va fi in vigoare la nivelul intregii tari, informeaza...

- Meteorologii au emis, marti, o atentionare Cod galben de precipitatii mixte, polei si intensificari ale vantului, valabila pana miercuri seara, in 23 de judete din Banat, Transilvania si Oltenia, in timp ce o informare de vremea rea va fi in vigoare la nivelul intregii tari.

- Meteorologii au emis, miercuri dimineata, atentionari cod galben de ceata pentru 3 judete, fenomenul determinand scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Judetul Caras-Severin se afla sub cod galben de vant puternic. Pana la ora 9.00, se manifesta ceata,…

- Meteorologii au emis, miercuri dimineata, atentionari cod galben de ceata pentru 3 judete, fenomenul determinand scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Judetul Caras-Severin se afla sub cod galben de vant puternic.

- Meteorologii au emis coduri galbene de ceata pentru Bucuresti si alte 21 judete din tara. Politistii anunta ca in Capitala vizibilitatea este scazuta, iar suprafata carosabila este umeda, ceea ce poate cauza derapaje.

- Meteorologii au prelungit avertizarile de cod galben de ninsori si vant puternic emise duminica, pentru judetele Buzau, Prahova, Arges, Dambovita si Dolj, unde, la altitudini de peste 1.700 de metri,...

- Meteorologii au emis duminica avertizari cod galben de ninsori si vant puternic pentru zonele de munte ale judetelor Mehedinti, Gorj, Valcea, Neamt, Suceava, Bistrita Nasaud, Maramures, Buzau, Prahova, Arges, Dambovita....

- Desi progozele meteo anuntau o vreme aproape blanda de sarbatori, se pare ca lucurile nu stau chiar asa. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta cod galben de ninsori si vant...