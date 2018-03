Stiri pe aceeasi tema

O șoferița și-a parcat bolidul intr-un mod total neinspirat, ieșit din comun și ilegal. S-a intamplat sambata dupa-amiaza, la Timișoara.

De mai mulți ani, la primaria timișoreana se tot vorbește despre programul de reabilitare a cladirilor istorice, prin intermediul caruia municipalitatea...

Procurorii DNA Timisoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei Florita Bolos, la data faptelor judecator la Ineu, acuzata de abuz in serviciu contra intereselor publice si fals intelectual in forma continuata. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de DNA, Bolos a…

O fetita de patru ani, din Timisoara, a fost ucisa de mama ei, o fosta educatoare, care apoi a sunat la 112, iar politistii au gasit-o pe micuta inecata in cada si cu venele taiate la ambele maini. Femeia, in varsta de 3...

Recent, Biblioteca Centrala a Universitatii Politehica din Timisoara si-a premiat cei mai fideli cititori. Printre acestia se afla si un student...

Barbatul in varsta de 21 de ani care și-a injunghiat concubina in tramvaiul 9 din Timișoara a primit mandat pentru o perioada de 30 de zile.

Un profesor din Timișoara, administrator al unei societați private - Gheorghe Petrov - a fost trimis in judecata, de procurorii DNA Timișoara, pentru folosirea sau ...

Un grav accident de circulatie s-a produs, luni seara, in jurul orei 19,30, pe strada Gheorghe Lazar, din Timisoara. Potrivit primelor informatii...

Un tanar, de 21 de ani, a fost reținut de polițiștii Secției 1 Timișoara pentru comiterea unui furt din societate comerciala. Fapta s-a intamplat la 1 martie, cel in cauza, angajat al ...

Una dintre cele mai cunoscute librarii din Timișoara se transforma, timp de patru luni, in galerie de arta, unde va fi prezent grupul de artiști Baraka.

In anul 2012, de pe bancile Gradiniței Troița ieșea prima generație de absolvenți. „Și se cauta o posibilitate de continuare...

Dupa un an de activitate la DNA Timișoara, procurorul Bogdan Sergiu Chiș a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii sa ii aprobe...

Autostrada aeriana intre regiunile istorice ale Romaniei! Doua destinații vor fi introduse pe aeroportul din Timișoara de catre compania...

Fosta judecatoare Florița Boloș a fost trimisa, pentru a treia oara, in judecata de procuorii DNA Timișoara pentru abuz in serviciu...

Traficul a fost dat peste cap, marti dimineata, in zona centrala a Timisoarei, in urma unui accident.

Universitatea de Vest din Timisoara (UVT) se confrunta de ani de zile cu problema locurilor de cazare in camine, care sunt insuficiente.

O o avarie majora la rețeaua de apa de pe strada Gheorghe Lazar, la intersecția cu Bulevardul Cetatii, s-a produs sambata seara. Au fost afectați...

Timisoara literara si cea stiintifica s-au reunit vineri in sala de cenaclu a revistei "Orizont", unde publicul s-a intalnit cu o triada de laureati...

Spre deosebire de anii trecuți, cand votarea bugetului municipiului Timișoara se lasa cu strigaturi și chiar renumararea voturilor, la ședința...

Explozie imobiliara intr-o comuna de langa Timisoara. "Nu exista saptamana ca sa nu vina cineva pentru a se interesa de un teren pentru casa", spune...

Transportul in comun cu mijloacele Societatii de Transport Public, fosta RATT, este catastrofal. Cel putin asa reiese din parerile exprimate...

Daca skaterii timișoreni nu au foarte multe opțiuni pentru dezvoltarea pasiunii, o comuna timișeana se pregatește sa dea lovitura in domeniu.

La Agenția pentru Protecția Mediului din Timișoara, intr-unul dintre birouri, lucreaza un tanar economist, care cumuleaza mai multe sarcini, care de care mai ...

Orașul de pe Bega a intrat intr-o noua etapa de pregatire a „obiectivului 2021", care va constitui un punct de cotitura in afirmarea sa pe plan european.

De-a lungul timpului, mulți pensionari s-au aratat nemulțumiți de modul in care casele județene de pensii au incercat sa interpreteze legislația din domeniu...

Una dintre cele mai importante intrari in Timisoara le ofera vizitatorilor si localnicilor imagini de cosmar. In aceasta saptamana, Gara de Nord din Timisoara ...

Primarul Nicoale Robu a declarat ca a identificat prima locatie pentru construirea unei parcari supraetajate in Timisoara.

Patru noi sali de clasa va avea Liceul Teoretic "Vlad Tepes" din Timisoara in urma unei investitii a carei materializare va incepe in curand.

Prima dintre cele noua intruniri organizate de Primarie pe tema Timisoara - capitala culturala a Europei in 2021 a avut ca principal scop, dupa cum anunta ...

Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni seara la Antena 3 referindu-se la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara ca a cerut o ...

Imagini de coșmar intr-un spital din Timisoara. Mizerie, pereți cu mucegai, așternuturi murdare - toate apar in fotografiile postate pe Facebook...

Ceea ce s-a petrecut noaptea trecuta in Timisoara nu are voie sa fie tratat cu ingaduinta de oamenii legii. Bataile dintre taximteristi, urmaririle prin oras si periclitarea traficului au creat o noapte de cosmar pentru multi timisoreni. A fost un adevarat razboi stradal pe care nutrim speranta ca politia…

Numarul anunturilor pentru locuri de munca in domeniul financiar a crescut cu 59%, cele mai multe posturi fiind disponibile pentru contabil, economist si director economic, arata o statistica intocmita si publicata recent de o platforma de recrutare online. Potrivit datelor centralizate, orasele…

Un grav accident de circulatie a avut loc, astazi, pe soseaua ce leaga Girocul de Timisoara. Doua masini au intrat in coliziune, in urma impactului extrem de violent, ambele ajungand in santul de pe marginea soselei. Politia efectueaza cercetari pentru a stabili imprejurarile in care s-a petrecut evenimentul…

Municipalitatea timișoreana are ganduri mari legate de drumurile din partea de sud a orașului, pe care vrea sa le largeasca in acest an. Conform conducerii primariei, va primi doua benzi in plus strada Mareșal Constantin Prezan (Lidia), pe porțiunea dintre Calea Martirilor și Piața Domașneanu (sensul…

"Am vazut știrile aparute despre pretinsa mea fuga din țara. Intr-adevar nu ma aflu in țara, lucru pe care l-am adus la cunoștința instanței, dar țin sa precizez ca nu se pune problema sa fi fugit din țara, așa cum nu se pune problema sa ma gandesc sa fug in viitor. Ma confrunt cu o situație personala,…

In timp ce sarbii petreceau Revelionul pe rit vechi, in unele magazine din Timișoara au aparut deja decorațiunile pentru Paști. Iepurași din pluș, pui de gaina in ou, coșulețe pentru oua vopsite sau lumanari in diferite forme specifice acestei sarbatori stau deja pe rafturile magazinelor. Prețurile…

Banatenii cu suflet mare care doresc sa ajute o fetita de numai 9 luni, internata la Spitalul „Luis Turcanu" din Timisoara, o pot face donand sange, indiferent de grupa. Potrivit apelului de pe grupul Mamici din Arad, spitalul la care este internata micuta se confrunta cu o lipsa de sange, astfel incat…

Timișoara nu inseamna doar zona centrala, cu asfalt, parcuri intreținute și ronduri cu flori. Multe zone din cartierele marginașe ale urbei seamana mai degraba cu sate uitate de lume, cu strazi pline de gropi, fara trotuare și fara transport in comun. Desigur, din peisaj lipsesc și magazinele, restaurantele,…

S-a nascut la Timisoara, fiind atras de natura inca de mic copil. Tocmai de aceea a ales sa invete la Liceul Silvic din Timisoara. Anii au trecut, iar fostul elev s-a angajat si timp de zece ani a lucrat in domeniul agriculturii. A fost reprezentant de vanzari, iar apoi manager de zona, urcand pe scara…

In vederea remedierii unei defecțiuni tehnice, Colterm intrerupe miercuri, intre orele 9-13, furnizarea caldurii la PT 48 C din Timișoara. Sunt afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate strazilor Amforei (parțial), Cetații (parțial), Labirint, Dropiei (parțial), Aleea Merișor, Timiș…

S-au gândit ca este amuzant sa mearga la film cu fosta partenera, fara sa știe ca iubita actuala facea același lucru. Ceea ce s-a întmplat însa a fost de-a dreptul incredibil. Cuplurile, care le-au adus pe foștii lor parteneri sa urmareasca filmul "The…

Este din Pischia si inca de mic copil a cutreierat, impreuna cu bunicul sau, padurea din apropierea comunei. Atunci, afirma Dorin Belejan, s-a indragostit iremediabil de codru. Dupa ce a absolvit Liceul Silvic din Timisoara, banateanul s-a intors acasa si a devenit silvicultor. Se ingrijeste de bunul…

Libraria „La Doua Bufnite" va gazdui joi, 11 ianuarie, la ora 18, lansarea volumului „Auriu" de Adriana Carcu, aparut anul trecut la Editura „Casa de Pariuri Literare". Alaturi de autoare, timisorenii vor avea ocazia sa-i intalneasca pe invitatii acesteia, Simona Croitoriu, Gabriel Timoceanu și Gheorghe…

Diana Simion, fosta partenera de viața a lui Razvan Simion, petrece sarbatorile de iarna alaturi de cei doi copii ai ei, la Timișoara, iar atmosfera este cea a unei familii unite și a unui camin fericit. Prezentatorul de televiziune Razvan Simion, care in prezent are o relație cu cantareața Lidia Buble,…

Judetul Timis va avea o noua maternitate, care va rivaliza cu clinicile occidentale. Aceasta va fi amplasata in perimetrul Spitalului Judetean, langa Casa Austria si va fi realizata din fonduri europene, in baza programului transfrontalier Romania-Ungaria, cu o valoare de 12 milioane de euro. Dupa ce…

Timișorenii profita din plin de aceste zile cu temperaturi ridicate, astfel ca centrul urbei s-a animat ca primavara. Numerosi oameni au ieșit la plimbare, bucurandu-se de razele soarelui. Artiștii stradali și-au realizat numerele, casuțele din cadrul Targului de Craciun au porțile larg deschise, iar…

Ca in fiecare an, in preajma sarbatorilor de Craciun, cei mai gospodari dintre romani se pregatesc de taierea porcului crescut in batatura casei sau cumparat de la alti fermieri, pentru ca mai apoi sa prepare cele mai gustoase mezeluri. Potrivit obicurilor stramosesti,

- Flacarile au mai facut o victima la Timișoara. O persoana a fost gasita carbonizata intr-o anexa care a luat foc, situata pe strada Radulescu Motru. Pompierii au fost anunțați de producerea incendiului, intervenind cu doua autospeciale cu apa și spuma, la locul intervenției fiind prezent și un echipaj…