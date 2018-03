Stiri pe aceeasi tema

- Helmuth Duckadam s-a intors in sala de operații. Președintele de Imagine al FCSB-ului a suferit o intervenție chirugicala la Spitalul Floreasca din Capitala. Din cauza unor dureri foarte mari, i s-a schimbat cu totul genunchiul stang. „Trag de supararile pe care le am cu genunchiul stang de vreo trei…

- Israela Vodovoz a fost gasita fara suflare in locuința ei. Femeia a murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in apartamentul ei. In ciuda varstei, Israela era foarte activa pe rețelele de socializare. Discuta frecvent cu fanii și le oferea sfaturi. Ultimul…

- Vestea ca subofiterul Catalin Predescu și-a pus capat zilelor i-a șocat pe colegii sai, dar, mai ales pe rudele și apropiații lui, care nu iși explica ce l-a determinat sa ia aceasta decizie tragica. Toți cauta raspunsuri acum, iar la o intrebare deja au gasit unul. Cand și-au dat seama, multora nu…

- Simona Gherghe i-a transmis un mesaj emoționant mamei sale, cu ocazia zilei de 8 Martie. Vedeta a postat pe pagina sa de Facebook cateva randuri profunde pentru cea care i-a dat viața, iar alaturi a atașat o fotografie in care apare alaturi de micuța vedetei. ”Azi e doar despre ea. De obicei, puneam…

- Top 20 mesaje de 8 martie. Pentru unii 8 martie inseamna „Ziua Mamei”, iar pentru alții „Ziua Femeii”. Pe toți insa ii unește goana dupa cele mai frumoase și mai inspirate mesaje ca sa iși surprinda mama sau partenera. Dupa o cercetare minuțioasa, am gasit 20 de mesaje pe care le puteți trimite fie…

- Chiar daca au trecut multi ani de cand sotia sa, Fanica, a incetat din viata, Florin Salam nu a uitat-o si nu o va uita vreodata. In semn de iubire pentru cea care i-a fost sotie, Florin Salam a postat o fotografie pe Facebook in care tine in brate poza cu cea care i-a daruit primii doi copii.

- Un infirmier de la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina a ucis o asistenta, sambata noaptea, dupa care s-a sinucis, cei doi avand o relatie personala si motivul gelozia, potrivit unor surse din ancheta. Ramona Cosmescu (46 de ani) se iubea cu Gheorghe Ghenea (54 de ani) și lucrau…

- O familie din județul Buzau iși plange baiatul de 23 de a ani, care a decis ca nu mai poate indura greutațile din viața lui și s-a spanzurat. Rudele și prietenii nu iși revin din șocul trait, iar unii dintre ei sunt de parere ca motivele pe care le-a scris in biletul de adio nu […] The post Ce tragedie!…

- Plecarea este programata luni dimineața la ora 08:00 din parcarea secundara de la Auchan (Calea Aradului), urmand sa ajunga la Deva in jurul orei 12:00. De la Deva se vor indrepta catre Sibiu, cu oprire in prima benzinarie de dupa Talmaciu, ora 14:00, iar la Pitești se va face un scurt popas pentru participarea…

- Marcel Pușcaș, unul dintre candidații la șefia FRF, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj referitor la ceea ce s-a intamplat in aceasta dimineața la Casa Fotbalului. "Echipa FRF și-a anunțat intrarea oficiala in campania pro-Burleanu. Ieri, din 182 de salariați au fost 11 la munca, potrivit condicii…

- Un tanar din Craiova a iesit, luni seara, la schi, pe strazile din oras, reușind sa faca senzatie. Imaginile au fost postate imediat pe Facebook, iar olteanul a devenit in cel mai scurt timp vedeta. In același timp, un tramvai deraia in centrul Craiovei și era repus pe șine cu ajutorul unui utilaj…

- Marturii dureroase facute de Mihaela Radulescu! Ea a povestit cum a pierdut o sarcina, pe cand avea doar 18 ani. A fost nevoita sa faca avort. Odata cu vizionarea filmului romanesc „4 luni, 3 saptamani și 2 zile”, vedeta și-a adus aminte de drama prin care a trecut. Ea a marturisit ca povestea protagonistei…

- Proteste pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a Laurei Codruta Kovesi sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica, in Piata Victoriei din Capitala, precum si in alte orase, precum Cluj, Sibiu, Arad, Ploiesti, Baia Mare, Craiova si Galati. Romanii din diaspora anunta si ei ca…

- Gestul a doi polițiști care au oprit din patrulare pe Autostrada București – Pitești pentru a ajuta o șoferița sa iși schimbe cauciucul spart a devenit viral pe Facebook. Dupa ce in urma cu cateva zile o tanara a postat pe Facebook o fotografie cu doi polițiști care schimbau cauciucul de la mașina sa, …

- Valerius Ciuca, profesor la Universitatea Al. I. Cuza, din Iași, unde Tudorel Toader a fost rector, critica dur prestația ministrului Justiției, intrebandu-se retoric ce a fost “acest jalnic spectacol”, apreciind ca “in anii ’50, interpretarile juridice se faceau prin intermediul autoritaților legale…

- Sediul PSD din Cluj a fost vandalizat, iar deputatul Horia Nasra sustine ca peretii au fost stropiti cu benzina, gasind la fata locului o “sticla cocktail molotov”. Intr-o postare pe reteaua de socializare Facebook (postare stearsa intre timp – n.red.), Gabriel Horia Nasra, deputat PSD, sustine ca “o…

- Luis Lazarus s-a amuzat pe pagina lui de Facebook, unde a inserat cateva randuri in care trage semnale de alarma! Și nu numai. Iar in final a adaugat și morala! ”Mare grija cu furatul mireselor! Avertisment ptr miri! Daca vedeti un saxofonist la nunta dublati paza miresei!!! Hahahaha!!! Mai fraților…

- Dupa ce Cancan.ro a intrat in posesia unei informații conform careia Elena Basescu este insarcinata cu iubitul ei, Catalin Tomata, bruneta a scris un mesaj pe pagina ei oficiala de Facebook. EBA a spus ca este foarte bucuroasa și le-a mulțumit tuturor pentru mesajele frumoase, dar nimeni n-a ințeles…

- Edi Iordanescu l-a lasat in afara lotului pe Urko Vera, fotbalist imprumutat de la CFR Cluj. A incercat sa explice decizia. Astra a pierdut pana la urma meciul de la Cluj, 0-2. "Au fost niste discutii in legatura cu Vera. E ceva mai complex. Mi-as dori sa pot sa-l folosesc in play-off. Nu-mi permit…

- O femeie din Brazilia ar fi fost ingropata de vie, din greșeala. S-a luptat timp de mai multe zile sa iasa la suprafața, dar nu a reușit. Femeie in varsta de 37 de ani a suferit un infarct și medicii au declarat-o moarta. La 11 zile de la inmormantarea sa, oamenii care locuiesc aproape de…

- Ame Bartlebaugh din Ohio (SUA) a cautat rochia de mireasa a mamei sale, in casa bunicii din Willowick. Insa, cand a deschis cutia in care se afla, a gasit o rochie de dantela, insa a ei era simpla si fara maneci. Imediat si-a dat seama ca angajatii curatatoriei la care a dus rochia pe care o purtase…

- O vanzatoare din Craiova a fost amenințata cu o sticla de un hoț. Incidentul a avut loc pe 11 februarie, cand doi tineri au intrat in magazin, cu intenția de a fura. Camerele de supraveghere amplasate in incinta magazinului au surprins momentul in care unul dintre talhari a pus mana pe o sticla și…

- Un filmuleț postat de o buzoianca de la munte, in care un autoturism cu mulți cai putere este tras cu boii, tinde sa devina viral pe internet. Prin clipul postat pe Facebook, pe care mulți l-ar considera mai degraba comic, autoarea lui dorește de fapt sa atraga atenția asupra starii jalnice a drumurilor…

- Simona Halep, locul 2 mondial, a anuntat, marti, pe Facebook, ca nu va evolua pentru Romania in Cupa Federatiei, deoarece inca nu este refacuta dupa accidentarea de la Australian Open. Ea a precizat ca va fi prezenta la Cluj, pentru a-si incuraja coechipierele la intalnirea cu echipa Canadei. "Dupa…

- Nu, ceea ce veti citi nu e un roman, e viata mea, care, ce-i drept, ar putea constitui oricand subiectul unui best-seller. V-am scris pentru ca am vrut sa va demonstrez ca iubirea invinge totul: ura, mentalitati… M-am nascut in urma cu treizeci si opt de ani, intr-o comuna din judetul Cluj. Parintii…

- Politistii din Constanta au fost solicitati sa intervina la hotelul Ibis din municipiu, pentru o persoana care zacea fara suflare intr-o camera, potrivit Replicaonline.ro. Din pacate, nu s-a mai putut face nimic, fiind constatat decesul. Este vorba despre o femeie in varsta de 50 de ani. La fata locului…

- Jurnalistul Catalin Cojocaru a anunțat pe Facebook un incident șocant care s-ar fi intamplat in urma cu cateva momente in incinta stadionului Dunarea Calarași. "In urma cu doar cateva minute, in incinta stadionului municipal Dunarea Calarași, a avut loc un o altercație din care a rezultat ranirea prin…

- Politista fusese diagnosticata cu cancer limfatic, iar boala i-a afectat vederea si sistemul locomotor. Alina a murit pe patul unui spital din Belgia, acolo unde a vorbit ultima data cu parintii ei. Tanara fusese deconectata de la aparate si era constienta. Din pacate, starea ei s-a agravat…

- Un protest international fata de "politica de control si dictatura, fata de violarea Constitutiei, violarea principiilor democratice si a conventiilor Uniunii Europene" este programat, duminica, la ora 14.00, in 40 de orase ale Poloniei, in Berlin, Praga, iar in Romania, in Bucuresti si Cluj. Protestul,…

- A fost protestul mainilor degerate și al șoșetelor umede. Sfidand vremea cainoasa, oamenii au sfidat, și mai puternic, o guvernare pe care nu și-o mai doresc. Zeci de mine de persoane au protestat aseara in mai multe orașe ale țarii. Peste 30.000, doar in București. Potrivit altor estimari, in toata…

- Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Capitalei, Georgian Enache, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca au fost aduse forte de ordine si alte judete ale tarii pentru a interveni la protestul organizat la Piata Universitatii, in cazul in care va fi necesar. "Pentru a ne indeplini obiectivele de…

- Fost ministru al Sanatatii in Guvernul Ciolos, Vlad Voiculescu a fost audiat in cazul binecunoscut de acum al medicului Mihai Lucan, de la Cluj, acuzat, intre altele, de tentativa de omor. Voiculescu a postat, insa, de curand, pe pagina sa de Facebook, drama prin care un tanar a trecut si, din pacate,…

- Actorul Alexandru Arsinel este audiat la DIICOT, ca martor, in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de devalizarea Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal. In 2013, artistul a suferit un transplant de rinichi, la Cluj, informeaza Mediafax. „Nu exista multi medici sau multi pacienti…

- Pensionarii din politia judetului Buzau o critica dur pe Carmen Dan, ministrul de Interne, pentru gestionarea defectuoasa a cazului politistului pedofil. Fostul comandant al IPJ Buzau, Marin Ion, a scris pe Facebook ca a ”vazut un ministru cu o prestatie lamentabila” iar Marian Serbulea, fost ofiter…

- Meghan Markle si-a inchis conturile pe care le avea pe Instagram, Facebook si Twitter. Vestea a fost confirmata de oficialii de la Palatul Kensington, care au venit si cu o explicatie, potrivit BBC . Gestul viitoarei sotii a Printului Harry vine cu mai bine de patru luni inainte de nunta

- Femeii i s-a facut rau, iar fiul ei a sunat imediat la 112. A fost preluata de o ambulanta si transportata de urgenta la Spitalul Judetean Suceava. Acolo, medicii i-au spus ca are un inceput de diabet, dar si ciroza. I-au administrat insulina, insa starea femeii s-a agravat. A doua zi fiul si-a…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, precizeaza ca doctorul Mihai Lucan avea informatori in cadrul ministerului iar controalele facute de oficiali erau doar de forma. Voiculescu a confirmat și faptul ca relațiile dintre medicul Lucan și actualul ministru al Sanatații sunt cunoscute la nivelul…

- Matt Hills, un american care a facut fotografii la nunta unor romani in 1981, la biserica Stravropoleus din București, incearca acum sa dea de urma mirilor prin intermediul rețelelor de socializare, pentru a le da acele poze care nu au ajuns niciodata la ei. El a intrat sa viziteze biserica Stravropoleus…

- Este din nou doliu in Partidul Național Liberal. Președintele organizației județe Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, anunța trecerea la cele veșnice a Minodorei Susana Luca, primar al Comunei Baișoara. „In numele meu și al tuturor colegilor din PNL Cluj, imi exprim intregul regret fața de…

- Verificare a panourile stradale pe teme de sanatate Panou antivaccinare în Brasov. Foto: facebook.com/DrRaedArafat. Directiile de Sanatate Publica din tara verifica, începând de astazi, toate panourile stradale care promoveaza campanii de informare pe teme de sanatate publica.…

- Dupa ce la Brașov a aparut un panou publicitar cu mesaje legate de vaccinare, in care oamenii sunt indemnați in privința acestui tratament și sa citeasca prospectele inainte de a le folosi, secretarul de stat Raed Arafat spune ca aceste panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii, reprezinta…

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, scrie pe Facebook ca in Brasov, Iasi si Cluj au aparut panouri cu mesaje imporiva vaccinarii si considera ca acestea trebuie indepartate, deoarece reprezinta ”un atentat la sanatatea publica”.

- Au aparut panouri publicitare impotriva vaccinarii. Raed Arafat a publicat pe Facebook o fotografie cu un astfel de panou, din Brașov, și spune ca „este un atentat la sanatatea publica a populației”. Acest panou publicitar a aparut la Brașov acum doua zile. Panouri similare au aparut la Iași și Cluj.…

- Arafat a postat pe Facebook o fotografie cu un astfel de panou publicitar, pe care se pot citi mesajele "Vaccinurile nu sunt sigure! Citeste prospectele! Informeaza-te! Cunoaste riscurile!". "Acest panou publicitar a aparut la Brasov acum doua zile. Panouri similare au aparut la Iasi si Cluj. Inteleg…

- Socaciu, despre medicul Mihai Lucan: Nu e vorba de niciun tratament preferential Cantaretul Victor Socaciu reactioneaza dupa afirmatiile fostului ministrul al Sanatatii, Vlad Voiculescu, care a spus, marti, intr-o postare pe Facebook, ca mai multe persoane influente ar fi beneficiat de serviciile…

- Politia Romana a publicat, duminica, pe pagina sa de Facebook, un mesaj inedit de avertisment in versuri, prin care le transmite oamenilor sa aiba grija pe cine lasa sa intre in casa, pentru ca Mos Craciun se poate da drept oricine - instalator, electrician – doar ca sa intre in locuinta si sa „sprijine…