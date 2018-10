S-a întâmplat ceva în septembrie! Cădere masivă a vânzărilor de locuinţe în Iaşi Spre exemplu, anul trecut in luna septembrie, la Iasi s-au inregistrat la cadastru un numar de 1.694 de vanzari de apartamente si case. Anul acesta insa, tot in septembrie, la Oficiul de Cadastru din Iasi s-au inregistrat doar 492 de vanzari, cu circa 70- mai putine ca anul trecut. „In primele noua luni ale anului 2017 s-au inregistrat in judetul Iasi 6.384 de tranzactii imobiliare, mai multe comparativ cu primele luni ale anul (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

