- Iasul a fost gazda Adunarii Regionale a Organizatiilor PNL din Nord-Estul Romaniei, un eveniment care a adunat reprezentati si simpatizanti liberali din judetele Moldovei, dar care s-a bucurat si de prezenta unui oaspete de seama, Excelenta Sa, Klaus Iohannis, presedintele Romaniei! In fata a peste…

- Biroul Electoral Central a decis validarea candidaturii liderului PSD Viorica Dancila pentru alegerile prezidentiale. Totodata, institutia a aprobat si candidatura prezidentiabilului PMP, Theodor Paleologu. „Decizia nr. 11/D/20.09.2019 privind inregistrarea candidaturii si a semnului electoral ale doamnei…

- Cinci parlamentari au parasit grupul ALDE din Camera Deputatilor, astfel ca acesta va fi desfiintat. Conducerea Camerei a luat act de demisiile celor cinci parlamentari din partidul lui Tariceanu. Este vorba despre Gratiela Gavrilescu, Ion Cupa, Marian Cucsa, Alexandru Baisanu si Mihai Nita. Acestia…

- Acuzatii dure in adresa generalului de brigada, Igor Gorgan. Fostul ministru al Apararii, Vitalie Marinuta, spune ca acesta si-a cumparat gradul de militar de la partidul liberal democrat din Moldova.

- Votata candidat PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dancila continua turneul prin țara. Finalul acestei saptamani este rezervat regiunii Moldova. Președinta PSD face turul filialelor pentru a-i mobiliza pe aleșii locali pentru alegerile prezidențiale. Prima oprire in calitate de prezidențiabil…

- In perioada 25 - 28 iulie 2019, Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului gazduieste cea de a 24-a editie a fazei nationale a Olimpiadei "Mestesuguri artistice traditionale". In paralel, va avea loc si cea de-a 11-a editie a Taberei de mestesuguri pentru tineri cu nevoi speciale in cadrul Programului…

- Premierul Viorica Dancila le-a promis sambata membrilor PSD din organizatia judeteana Mures ca USR este un partid care „uraste” si ca social-democratii nu se teme si nu va face niciun pas inapoi: Am vazut un partid care ne propune sa traim in grupuri, tot ce nu se potrivete poporului roman, un partid…