S-a infiintat Comitetul National pentru Deseuri. Ce rost are si cine intra in componenta sa. Decizia este semnata de premierul Dancila

Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial al Romaniei numarul 861 din data de 10 octombrie a fost publicata decizia numarul 271, privind eliberarea lui Marius Catalin Vartic, la cerere, din functia de sef, cu rang de secretar de stat, la Departamentul pentru Lupta Antifrauda DLAF. Prin aceeasi decizie Chendi Andrei Atila…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 844 4.X.2018 a fost publicat Ordinul ministrului Invatamantului 4.831 din 30 august privind aprobarea Codului cadru de etica al personalului didactic din invatamantul preuniversitar.Actul normativ este semnat de ministrul Educatiei nationale de atunci…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 832 din 28 septembrie a fost publicat Ordinul nr. 161 2018 pentru stabilirea criteriilor de sprijinire a asociatiilor si fundatiilor de utilitate publica, cu reprezentare la nivel national, care isi desfasoara activitatea in domeniile de responsabilitate…

- In Monitorul Oficial al Romaniei partea I, numarul 833 28.IX.2018, a fost publicata Decizia primului ministru numarul 265 pentru eliberarea lui Mihai Dan Chirica din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.In acelasi monitor a fost publicata si Decizia numarul 266 prin care Chirica…

- 'Avem astazi pe agenda o ordonanta de urgenta care include mai multe masuri necesare imbunatatirii mediului concurential si, implicit, asigurarii unui climat de afaceri competitiv in Romania, care sa acorde sanse egale dezvoltarii afacerilor. Modificarile din legislatie au rolul de a stopa unele…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata hotararea privind trecerea unor constructii aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne Garda de Coasta, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii. Prin intermediul…

- Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU) a decis sa inceapa vanatoarea mistretilor din Dobrogea, porcii mistreti fiind considerati principala sursa de transmitere a pestei porcine africane.

- In Monitorul Oficial a fost publicata hotararea privind numirea controlorului financiar sef la Corpul controlorilor delegati din cadrul Ministerului Finantelor Publice. Potrivit documentului, Luminita Gavrilas, controlor delegat la Corpul controlorilor delegati din cadrul Ministerului Finantelor Publice,…