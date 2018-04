Stiri pe aceeasi tema

- O locuinta noua poate veni uneori la pachet cu o multime de probleme. Multi proprietari ajung sa semneze actele de vanzare-cumparare fara sa aiba contracte individuale de gaz si de curent, asa cum prevede legea. Au fost situaţii când locatarii s-au trezit cu butelii îngropate în…

- Huawei a lansat noua gama P20 la Paris la inceputul acestei saptamani, iar primele reactii au fost pozitive. Noile telefoane dispun de camere foto realizate in parteneriat cu Leica, iar rezultatele acestora scot in evidenta faptul ca vorbim despre cele mai bune de acest gen din lume.

- Inca un urmaș al Romei, italian get-beget, incearca sa cucereasca zona dacica, dar cu vocea sa. Este vorba despre Ciro de Luca, solistul napoletan care, in ciuda numarului mare de romani mutați in țara sa de origine, a ales sa faca exact invers și sa se stabileasca aici, mai precis la Slobozia. Avand…

- Ion Tiriac si-a prezentat una dintre casele sale muzeu. Aproape ca nu exista incapere in care sa nu aiba trofee de vanatoare, salbaticiuni impaiate amintindu-i de partide cu pusca in mana pe diverse meridiane ale globului. Intr-o alta incapere din casa sa, un birou adaposteste trofeele din ceea ce s-ar…

- La Timișoara, ,,Marsul pentru viata” are loc sambata, 24 martie. Cei care participa la marș s-au adunat in Parcul Carmen Sylva, urmand ca de aici sa plece spre Catedrala Mitropolitana, apoi spre Prefectura. „Viața nenascuta reprezinta viitorul unei națiuni. Veniți s-o protejam” este sintagma…

- In raportul in care se prezinta adevaratele legaturi ale hackerului auto-intitulat Guccifer 2.0 se mentioneaza ca acesta a avut legaturi stranse cu Kremlinul si a fost descoperit din cauza propriei erori. Mai exact, a folosit multa vreme un soft prin care isi ascundea identitatea virtuala si locul din…

- „Proietul consta in acordarea de vouchere pentru realizarea fertilizarii in vitro. Voucher-ul are o valoare totala de 10.800 lei, acesta va fi impartit in tichete de cate 100 de lei si se va acorda in trei transe. Dupa procesarea cererii, se acorda primul voucher in baza primei scrisori medicale,…

- Viceprimarul Cristian Niculae a spus-o clar: Vreau sa ajung primar! Pe principiul partidului, „Fapte, nu vorbe!”, a dat indicații sa fie peticite strazile. Lucrarea e tot „roșie”, adica de mantuiala. Intrebat de ce nu se investește in infrastructura, in locul altor proiecte fara rost, a ținut tot linia…

- Rabdarea fanilor "Game Of Thrones" va fi rasplatita in momentul lansarii sezonului cu numarul opt. Potrivit Digital Spy, HBO a facut o investitie uriasa pentru a producerea noilor episoade din serialul fenomen.

- O descoperire macabra a avut loc, marți, la Câmpia Turzii, unde un barbat a fost gasit mort în propria locuința.În aceasta dimineața echipaje de poliție și de la serviciul de ambulanța s-au deplasat la Câmpia Turzii pe strada Aviatorilor, unde a fost semnalat…

- A ajutat mulți oameni sa traiasca, dar acum a venit randul lui sa fie ajutat. Medicul Vali Dinga se lupta cu o boala grea și are nevoie de sprijin. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va face cunoscut cazul sau, care a devenit viral pe rețelele de socializare, sub deviza: “Viața pentru un doctor ca…

- In Romania, dupa disparitia dinamovistului Patrick Ekeng, sotia acestuia s-a plans, in mod repetat, ca a fost ignorata de sefii ros-albilor. In Italia, lucrurile stau altfel intr-un caz similar.

- Davide Astori, fundașul și capitanul Fiorentinei, a decedat in noaptea de sambata spre duminca , intr-o camera a unui hotel din Udine, orașul in care formația toscana ar fi trebuit sa joace astazi, in etapa a 27-a din Serie A. Conform celor mai recente informații, Davide Astori și-a petrecut seara de…

- Interesul societatii fata de stilul de viata vegan a crescut, semn ca multi oameni se simt nevoiti sa se asigure ca ceea ce mananca le caracterizeaza personalitatea. Acest lucru se adatoreaza faptului ca perceptia societatii despre veganism s-a schimbat, scrie Quartz. Perceptia de moda veche…

- „Femeile in viata neamului nostru“, cu subtitlul „Chipuri, Datini, Fapte, Marturii“, de Nicolae Iorga, care apare luni, 5 martie, la pachet cu ziarul „Adevarul,“ este o editie de colectie, prima retiparire dupa 1911, publicata de Paul Editions.

- Cum frumusețea salveaza omenirea moderna am aflat astazi in studioul nostru de la Vselena – autoarea proiectului „Noua concepție a frumuseții”. Ea ne-a povestit despre ”odrasla” sa și cum a ajuns sa puna accentul pe frumusețe. Vselena și-a impartașit experiența din realizarea proiectului, observațiile…

- Astazi, Biserica Ortodoxa Romana ii va cinsti, potrivit uni comunicat al Arhiepiscopiei Tomisului, pe Sfintii Cuviosi Ioan Casian si Gherman din Dobrogea.Viata celor doi sfinti dobrogeniSfantul Cuvios Ioan Casian s a nascut in preajma anului 360, iar Sfantul Cuvios Gherman in jurul anului 368.Cel mai…

- Ce hobby aveti si cat timp dedicati? Cand si cum a inceput interesul pentru aceasta zona? Hobby... cred ca viata mea e un hobby. Practic de cand ma stiu sunt o persoana activa. Locuinta pentru mine e un loc in care ma odihnesc si incerc sa nu o transform in locul in care imi traiesc viata. Fac de…

- Elevii Colegiului Economic Buzau vor participa, conform acordului de parteneriat, la toate cele trei sectiuni si sunt pregatiti de profesor Pavel-Surlaru Adriana-Cristina. Concursul judetean “Viata in VERDE viu!” din cadrul Proiectului educativ ”Gandim VERDE pentru sanatate!”, cuprins in CAEJ Buzau,…

- Noile grile de salarizare a bugetarilor, adoptate de Guvern anul trecut, combinate cu masurile „revolutiei fiscale" si efectul de crestere in cascada a preturilor la toate bunurile si serviciile, au provocat anomalii grave in economia de piata si deformarea scarii valorilor.Asa se face ...

- In Romania exista copii care indura orice greutați pentru a merge la școala. Iși dau seama ca doar așa pot avea un viitor. Valentin are 10 ani și invața bine, chiar daca traieste intr-o camaruța modesta impreuna cu mama lui și doi frați mai mari. Valentin este elev in clasa a IV-a la o școala din Alexandria.…

- Peste 2000 tineri instituționalizați parasesc anual casele de copii. Doar 3% reușesc! Peste 97% nu știu incotro sa se indrepte. 22% ajung in centrele de detenție din intreaga țara. Locuința sociala se dorește a fi un apartament de 2 camere care sa serveasca unui numar de 4 tineri ce au parasit casa…

- Maia are 12 ani și de 209 zile nu și-a mai primit tratamentul pe care, teoretic, ar trebui sa i-l asigure statul roman. In Romania insa, imunoglobulinele au fost retrase de pe piața in iulie 2017 și, de atunci, a curs cu promisiuni neonorate. Mama Maiei are un nou mesaj dur pentru autoritați.

- Ne-am obișnuit sa credem ca tumorile canceroase sunt o urmare a stilului de viața modern, a toxinelor care patrund in corpul nostru pe diferite cai. Cea mai noua descoperire a cercetatorilor arata ca boala a existat din cele mai vechi timpuri. In Africa de Sud s-a descoperit un os afectat de cancer…

- Un barbat in varsta de 63 de ani a decedat in propria locuința dupa ce a exploatat o soba defecta. Cazul a avut loc in dupa amiaza zilei de ieri in localitatea Grimancauți, din raionul Briceni.

- Pentru mulți dintre noi, o casa de vacanța sau un apartament intr-o locație de excepție din Romania sau de peste hotare nu poate fi decat un vis. Exista insa o modalitate prin care acest vis poate sa devina realitate. Pe scurt, achiziționarea unei proprietați in sistem time-sharing, concept foarte popular…

- Inspectorii DSP Bihor incearca astfel sa ajute la reducerea numarului de decese care pot fi prevenite in fiecare an, prin creșterea gradului de conștientizare in randul publicului larg și prin impulsionarea autoritaților de a lua masuri suplimentare impotriva cancerului. Așa cum cancerul…

- De la anuntul NASA de anul trecut, in care oficialii au precizat ca au descoperit un sistem planetar cu sapte planete aflat la o distanta de (doar) 39 de ani lumina „cu potential habitabil”, lumea a dorit sa afle mai multe - atat despre...

- Autoritatile italiene au descoperit un exemplar al cartii Mein Kampf, scrisa de Adolf Hitler, si alte publicatii despre fascism, in locuinta autorului atacului cu caracter rasist de la Macerata, soldat cu ranirea a sase imigranti de culoare, informeaza The Associated Press.

- Suporterii dinamoviști vor sa-i ia clubul lui Ionuț Negoița. Și-au propus sa adune 100.000 de semnaturi. Situația este in coada de pește la gruparea ”cainilor”, ținuta la apa mica de catre patronul Ionuț Negoița. Fanii vor sa-i clubul lui Negoița, care investește puțin in club și, pe deasupra, are mari…

- "Tunarii" au inceput tragerea la Arsenal: Aubameyang, gol la debut. Mhitarian, 3 assisturi la primul meci pe "Emirates". Ramsey, intaiul hat-trick: 3 șuturi, 3 goluri. MVP. Acesta este Arsenal la care viseaza de mult timp Arsene Wenger. Acel Arsenal 100% atac, pe care-l avea la inceputul anilor 2000,…

- Mihaela Radulescu i-a vorbit lui Arnold Schwarzenegger despre Romania! Diva de la Monaco, jurat la “Romanii au talent” , ne-a dezvaluit ca celebrul actor și fost guvernator al Californiei este interesat de țara noastra și i-a pus o mulțime de intrebari cand s-au cunoscut, prin intermediul iubitului…

- Nici prin gând nu-i trecea doctorului Yasin Fatine ca, în momentul în care va începe sa urmareasca petele de sânge de pe holul mall-ului, întreaga viata i se va schimba!

- In Romania, peste 30.000 de copii si tineri sufera de un tip de distrofie musculara, un caz din zece fiind o forma grava, care blocheaza activitatea muschilor pana la insuficienta cardiaca. Distrofia musculara (DM) este un grup de afecțiuni rare, ...

- Miracolele sunt rare, iar atunci cand te afli intr-o situatie in care gasesti 20 de milioane de dolari, nu stii cum sa reactionezi. Dar, imagineaza-ti cum este atunci cand dai peste o suma de 500,000 de ori mai valoaroasa ca acest numar.

- Propritarul unei case dintr-o comuna rezidentiala a trecut prin momente grele dupa ce, pe un teren din apropierea casei sale, a inceput dezvoltarea unui proiect imobiliar. Omul spune ca situatia s-a imbunatatit si asteapta sa iasa soarele si pe strada sa.

- Peste 700 de locuinte sociale vor fi atribuite constantenilor care nu au o locuinta sau care care au fost fost evacuati din casele retrocedate. Potrivit primarului Constantei, Decebal Fagadau, pentru aceste noi locuinte sociale construite langa blocurile din Henri Coanda, au fost depuse peste 5.000…

- Mii de oameni traiesc astazi pentru ca, intr-un moment din viața lor in care erau foarte bolnavi și epuizasera toate tratamentele posibile, o familie indurerata de pierderea unei persoane dragi a avut puterea sa accepte sa fie prelevate organele de la ruda lor pentru a salva alte vieți. Așa a inceput…

- Dezvoltatorul din spatele noului joc God of War a dezvaluit ca inițial acțiunea jocului ar fi trebuit sa aiba loc in Egipt, dar s-a optat intr-un final pentru Scandinavia pentru ca nu a vrut sa interfereze cu Assassin’s Creed Origins. Intr-o discuție cu Game Informer, Cory Barlog a dezvaluit…

- Incendiu izbucnit in aceasta seara la o locuința situata pe strada Transilvaniei din municipiul Buzau. Incendiul a fost sesizat de vecini care au vazut flacarile mari ce au cuprins locuința unei femei in varsta de 84 de ani. La fața locului au fost trimise doua autospeciale de stingere de la ISU Buzau.…

- Tulburarile de somn ne dezechilibreaza hormonii, ne cresc tensiunea arteriala, ne slabesc inima si ne ingrasa. Unul din trei adulti are probleme de somn in mod frecvent si stilul de viata modern, cu ritmul sau alert, cu stresul si cu alimentatia dezechilibrata, „promite” sa ne transforme intr-o generatie…

- Inspectoratul Școlar Județean Vrancea (IȘJ) a trimis Ministerului Educației Naționale o lista cu 2.110 cadre didactice, ce ar urma sa fie formate in cadrul proiectului Curriculum Relevant, Educație Deschisa pentru toți (CRED), implementat de minister. Prin acest proiect, MEN iși propune formarea,…

- Mai multe neconformitati au fost constatate, marti, pe lotul 3 al Autostrazii Sebes-Turda, care are 12,5 kilometri si se intinde de la Aiud la Decea, in urma unei inspectii facute pentru receptionarea tronsonului, iar elementele pentru siguranta rutiera nu sunt intrunite.

- Dupa ce a devenit anul acesta autorul unei carti cu fericirea in titlu (“Fericirea e un ac de siguranta”, Curtea Veche Publishing), Razvan Exarhu s-a reintors la prima dragoste – radioul. Se trezește dis-de-dimineața pentru matinalul de la Rock FM, unde invita oameni care sunt dispuși sa rada și de…

- Cu peste zece ani in urma, o mașina de mare tonaj a spulberat un grup de pietoni care așteptau, pe trotuar, sa traverseze o importanta artera din Timișoara. Incidentul a avut loc la intersecția strazilor Liege, Liniștei și Calea Aradului. Potrivit unor martori care se aflau la fața locului, șoferul…

- Descoperire macabra in scara unui bloc de pe strada Ciochinescu. Un batran de 85 de ani a fost descoperit fara viata si cu o rana la cap. Barbatul fusese vazut de un vecin intrand in scara blicului. La cateva minute distanta, un alt vecin l-a descoperit zacand fara viata chiar pe casa scarii. Barbatul…

- Locuitorii Sectorului 1 beneficiza de gratuitate la ridicarea gunoiului menajer. Taxa pentru serviciul de salubritate este suportata de Consiliul Local Sector 1. Primarul sectorului 1, Dan Tudorache vrea sa-i determine pe locuitori sa invețe sa separe gunoiul in tomberoane pentru gunoi umed și pentru…