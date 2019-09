S-a închis Programul Oficial de Internship al Guvernului României 2019 Activitatea internilor s-a remarcat prin preocuparea si entuziasmul de a acumula cunostinte in domeniul relatiilor externe, dar mai ales prin calitatea contributiei la obiectivele nationale de politica externa, ca urmare a indeplinirii cu profesionalism a sarcinilor atribuite pe durata stagiului. Prin intermediul programului de internship, tinerii implicati au participat la evenimente, intalniri, au contribuit la redactarea documentelor specifice domeniului de activitate MAE, fiind cooptati in activitatea diplomatica, la nivel bilateral si multilateral, sau in cea consulara, in functie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Victoria a gazduit astazi ceremonia de inchidere a Programului Oficial de Internship al Guvernului Romaniei - editia 2019, eveniment la care au participat 200 de studenti si absolventi de studii superioare, care au urmat stagiul de practica in 55 de institutii ale administratiei publice centrale,…

- Ziarul Unirea Hartia va deveni istorie la Registrul Comerțului. Proiect pe fonduri europene, implementat de administrația centrala, la nivel național In cadrul ședinței de azi a Guvernului Romaniei, prim-ministrul Viorica Dancila a declarat ca se dorește accesarea de fonduri europene pentru digitalizarea…

- Modalitatea de accesare a fondurilor nerambursabile norvegiene prin care se reabiliteaza monumentele istorice si digitizarea patrimoniului istoric s-au numarat, vineri, printre subiectele de discutie ale stagiarilor inscrisi in Programul Oficial de Internship al Guvernului Romaniei, cu oficiali ai…

- Inghetarea angajarilor in sistemul de educatie va duce la blocarea activitatii in multe din cele peste 6.500 de unitati de invatamant din Romania, deoarece foarte multe din acestea au posturi unice, deci nu se pot incadra in conditia de a scoate la concurs 3 posturi pentru a angaja minim o persoana,…

- Viorel Mocanu, reprezentantul țarii noastre la CEDO care a schimbat apararea in cazul Dragnea vs. Romania, demisioneaza, potrivit HotNews.ro care citeaza surse din Ministerul Afacerilor Externe. Mocanu a demisionat dupa ce ar fi primit din partea CEDO o scrisoare "foarte dura" pentru ca a pus in discuție…

- Astazi a avut loc ceremonia de deschidere a Programului Oficial de Internship al Guvernului Romaniei la care a participat Primul-ministru al Romaniei, Viorica Dancila, alaturi de miniștri, secretari de stat și reprezentanți ai instituțiilor participante la Program in calitate de organizații gazda. Programul…

- Programul de internship al Guvernului a inceput in 15 iulie si va dura pana pe 13 septembrie, acesta fiind destinat tinerilor romani, studenti sau absolventi ai unei universitati din Romania ori din strainatate. Potrivit Executivului, tinerii interesati au astfel posibilitatea sa se familiarizeze cu…

- Presedintele Klaus Iohannis cere imbunatatirea legislatiei pentru alegeri Presedintele României, Klaus Iohannis. Foto: Arhiva/ Administratia prezidentiala. Umilintele la care au fost…