S-a incheiat inscrierea la eco-voucherele oferite pentru masini vechi. Cum afli daca primesti un tichet

- A inceput cursa pentru ecovoucherele oferite de Primaria Capitalei. In urma cu doar cateva zeci de minute, a fost lansata aplicatia prin care cei care isi doresc tichetul de noua mii de lei, pentru o masina noua sau pentru electrocasnice, se pot inscrie.

- Incepand din 25 octombrie, bucurestenii se vor putea inscrie pe site-ul Primariei Capitalei pentru a primi un eco-voucher in valoare de 9.000 de lei, in schimbul unui autovehicul uzat. Inregistrarea in aplicație se va incheia in momentul atingerii numarului maxim ...

- Doar trei zile au mai ramas pana cand locuitorii Capitalei se pot inscrie in ”Programul de stimulare a eliminarii din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere”, conform anunțului facut de Primaria Capitalei.

- Joi incep inscrierile pentru eco-voucherele in valoare de 9.000 de lei oferite de Primaria Capitalei pentru stimularea eliminarii din traficul bucurestean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare. Astfel, de joi, bucurestenii se pot inregistra in aplicatia PEVAUTO, prin accesarea site-ului…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat ca 49 de liberali s-au inscris pe lista candidaturilor la alegerile europarlamentare, printre care Crin Antonescu, Vasile Blaga, Alina Gorghiu, Cristian Bușoi, dar și primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava. „S-a incheiat procesul de depunere a candidaturilor.…

- Romanii ar putea primi vouchere cu valori intre 200 si 400 de lei daca decid sa isi inlocuiasca un echipament electrocasnic vechi cu unul nou, cu consum redus de energie, in cadrul programului Rabla pentru electrocasnice, potrivit unui proiect de ordin publicat de Ministerul Mediului. Valoarea voucherelor…

- Dupa rabla la masini, statul ofera tichetul Rabla si pentru electrocasnice. Programul este aproape de lansare. Fondurile au fost alocate, urmeaza sa fie stabilita valoarea voucherelor, dar si conditiile de acordare. Deci cine are in casa electrocasnice vechi sau stricate sa le mai pastreze putin. Pot…

- Primaria Capitalei anunta ca a finalizat achizitia serviciilor de intretinere a gazonului pentru Arena Nationala, umand sa fie incheiat contractul, in valoare de aproape 100 de milioane de lei, fara TVA. Reprezentantii municipalitatii nu au precizat cine a castigat procedura de achizitie.Protocolul…