- Simona Halep a fost invinsa cu scorul de 6-1, 4-6, 6-4 de Serena Williams in optimile de finala ale Australian Open, dar in urma succesului sportivei din Cehia, Petra Kvitova, in sferturile turneului, romanca a pierdut si pozitia de lider in clasamentul mondial. Horia Tecau e convins...

- Simona Halep nu mai este locul 1 WTA! Noul lider mondial virtual este, in premiera, cehoaica Petra Kvitova, care a trecut de australianca Ashleigh Barty, locul 15 WTA, scor 6-1, 6-4, in sferturile Australian Open.Intr-un clasament live, dupa aceasta victorie, Petra Kvitova a ajuns la 5.770 de puncte.…

- Petra Kvitova a castigat cu 6-1, 6-4 meciul cu favorita gazdelor, Ashleigh Barty, numarul 15 mondial, si va juca in semifinale contra americancei Danielle Collins. In urma acestui rezultat Kvitova a acumulat 5770 de puncte WTA si a depasit-o pe Simona Halep, care ramane cu 5582 de puncte dupa infrangerea…

- ​Petra Kvitova este, cel puțin provizoriu, noul lider al ierarhiei WTA, jucatoarea din Cehia depașind-o în clasamentul virtual pe Simona Halep dupa ce a obținut calificarea în semifinalele de la Australian Open. Petra (câștigatoare a doua Grand Slam-uri în cariera) a trecut de…

- AUSTRALIAN OPEN 2019. Danielle Collins este numarul 35 mondial, cea mai inalta pozitie a carierei. Ea a participat pana acum la trei editii ale US Open si anul trecut la Roland Garros si Wimbledon, dar nu a reusit niciodata sa treaca de primul tur. Anul acesta se afla in premiera pe tabloul…

- AUSTRALIAN OPEN 2019. Simona Halep pierde 1060 de puncte dupa eliminarea prematura de la Australian Open, in conditiile in care anul trecut a jucat aici finala. Slabiciunea numarului 1 este prilej pentru urmaritoare de a-i lua locul, iar cel mai aproape este Petra Kvitova, care joaca marti in al…

- AUSTRALIAN OPEN 2019. Pliskova s-a impus dupa un meci care a durat o ora si va juca in faza urmatoare cu invingatoarea din partida Simona Halep, locul I WTA - Serena Williams (SUA), locul 16 WTA si cap de serie numarul 16, intalnire programata de la ora 10.00. Palmaresul Karolinei Pliskova cu Halep…

- Americanca de 17 ani Amanda Anisimova, locul 87 WTA, a invins-o, vineri, cu scorul de 6-3, 6-2, pe Arina Sbalenka din Belarus, locul 11 WTA si cap de serie numarul 11, in turul al treilea al Australian Open, relateaza News.ro.Anisimova s-a impus dupa un meci care a durat numai 65 de minute…