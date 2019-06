Ozana Tîrgu Neamţ, mare favorită la titlu

■ echipa de sub Cetate a învins într-un meci cu opt goluri pe Victoria Horia şi mai are un singur pas pentru a cîştiga întrecerea judeţeană de fotbal ■ Bradu Borca a cîştigat cu Speranţa Răuceşti, dar are şansa a doua la titlu ■ meciul decisiv al campionatului va fi duminică, la Răuceşti ■ Viitorul […] Articolul… [citeste mai departe]