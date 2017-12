Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali sustine ca doar el poate sa-i conduca pe tinerii din Piata Victoriei. "Ii vad pe tinerii aceia care protesteaza aproape in fiecare zi in Piața Victoriei. Degeaba protestezi, insa, daca nu ai un lider. A, una a fost acea manifestație cu 100.000 de oameni, alta e ce fac ei acum.…

- Gigi Becali, patronul FCSB, vrea sa revina la politica și sa devina liderul protestatarilor #rezist. „Eu pot fi liderul tinerilor frumoși și liberi care protesteaza”, a declarat, curajos, latifundiarul, intr-un interviu pentru Romania TV.”Ii vad pe tinerii aceia care protesteaza aproape in…

- Gigi Becali l-a criticat dur pe Calin Popescu Tariceanu in plan personal pentru ca șeful Senatului a avut mai multe soții de-a lungul timpului."Numarul doi in stat a avut cinci neveste. Pai nevasta e dar de la Dumnezeu. Asta inseamna ca a aruncat cinci daruri de la Dumnezeu.", a declarat Gigi…

- Cum au scazut temperaturile, si-au strecurat izmenele pe sub pantaloni si au incaltat sosetele de lana crosetate de bunica. Asta in cazul oamenilor de rand. Milionarii tarii si-au scos, insa, de la naftalina cele mai fitoase si mai scumpe blanuri dupa care ar suspina multe femei, anunta CANCAN.RO, site-ul…

- Dupa crima oribila petrecuta noaptea trecuta in statia de metrou Dristor 1, specialistii trag un semnal de alarma si avertizeaza populatia cu privire la felul in care ar fi bine sa ne comportam atunci cand suntem pe strada. Si asta pentru ca, din nefericire, in Romania sunt foarte multi pacientii care…

- Liderul UDMR Cluj va face o acțiune in contencios administrativ in cazul numirii lui Ionut Tene sef in Primaria Cluj Presedintele UDMR Cluj, Csoma Botond, a afirmat miercuri ca va iniția o acțiune in contencios administrativ cu privire la numirea lui Ioan Vasile Țene intr-o funcție de conducere in cadrul…

- Hotarat lucru, istoria familiei regale a Romaniei – cu toate capitolele sale, dintre 1866 pana in 1947 si chiar mai departe, pana azi – reprezinta de cativa ani un fragment foarte comercial al istoriei nationale. Iar aici termenul comercial nu are nimic peiorativ, ci el defineste mai curand interesul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat primele masuri dupa ce recent au avut loc proteste masive in mai multe penitenciare din Romania. Guvernul va adopta, cel mai probabil in aceasta saptamana, un act normativ pentru suplimentarea schemei de personal din penitenciare cu 1.000 de posturi,…

- Ministerul Afacerilor Externe roman a transmis ca țara noastra va susține in continuare ”soluția celor doua state” in Ierusalim, in ciuda declarațiilor prin care președintele Donald Trump recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului. Intr-un raspus transmis Libertatea, MAE arata ca ”Romania subliniaza…

- Gigi Becali s-a luat de Marius Șumudica: ”Ești obsedat de Steaua? Gata, fii respectuos!”. Gigi Becali a luat foc, dupa ce antrenorul Marius Șumudica a tot comentat despre forma in care se afla atacantul Denis Alibec. Intre altele, tehnicianul a spus ca i-ar putea relansa cariera varfului de la FCBS…

- Liderul sindicatului Politistilor din Romania "Diamantul", filiala Suceava, Bogdan Banica, sustine ca politistul ranit in timpul perchezitiilor de la Radauti a fost chemat la serviciu din timpul sau liber pentru a participa la actiune si ca este unul din cei mai buni luptatori din cadrul politiei sucevene.

- Finalul acestui an este unul de cosmar pentru Alin Tosca! Internationalul roman o tine din greseala in greseala la Betis Sevilla, iar presa din Spania il face praf de fiecare data. Nici conducerea clubului andaluz nu il mai are la inima pe jucatorul trimis in La Liga de Gigi Becali pentru un milion…

- Florin Andone (24 de ani) s-a luat la bataie cu coechipierul Alejandro Arribas la antrenamentul de luni al lui Deportivo, a fost exclus din lotul pentru meciul de Cupa cu Las Palmas si reprimit o zi mai tarziu, iar acum a aflat intentiile conducerii lui Deportivo la Coruna. Chiar…

- Formatia Real Betis, cu fundasul Alin Tosca integralist, a fost eliminata, joi seara, in saisprezecimile de finala ale Cupei Spaniei, dupa ce a fost invinsa, pe teren propriu, cu scorul de 5-3, de divizionara secunda Cadiz, in cea de-a doua mansa. In tur, Real Betis reusise sa se impuna,…

- Liderul PNL Ludovic Orban le-a amintit celor peste 1.000 de simpatizanti ai partidului adunati la Palatul Parlamentului de promisiunile nerespectate ale PSD, afirmand ca „au ajuns sa fie la putere oameni fara caracter, cinste, onoare, respect, fara frica de Dumnezeu”, Cosa Nostra, un…

- A fost prins conducand fara permis, iar acum a venit momentul sa plateasca pentru asta. Judecatorii au emis o hotarare definitiva in cazul partenerului de scena al Mirabelei Dauer, care a fost condamnat la inchisoare! Ce-i drept, pedeapsa este cu suspendare, dar cantaretul are o intreaga lista de obligatii…

- Proiectul achiziției rachetelor Patriot intra luni la vot, in Senat. Liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat deja ca nu a existat niciun fel de boivot din partea parlamentarilor Puterii, pentru adoptarea acestui proiect de lege important. Opoziția transmite ca niciun interes personal al domnului Liviu Dragnea…

- Liderul regimului pro-rus din Transnistria, Vadim Krasnoselski, a respins posibilitatea unor negocieri politice despre o eventuala reintegrare a regiunii pe baza federalizarii Republicii Moldova, varianta avansata de catre presedintele moldovean Igor Dodon. "În baza Constitutiei…

- Purtatorul de cuvant al Curtii de Apel Alba Iulia, Cosmin Muntean, a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX, ca instanta a respins contestatia lui Ioan Clamparu, iar interlopul ramane cu condamnarea de 25 de ani de inchisoare, data in luna septembrie de Tribunalul Alba. Contestatia…

- Capitanul Romaniei si sarbatoritul zilei, Vlad Chiriches, a avut parte de un cadou urat in ziua in care a implinit 28 de ani: un 3-0 din partea Olandei pe Arena Nationala. Fundasul central al Romaniei a privit cum mingea a intrat in poarta de trei ori si a recunoscut ca batavii au fost superiori:…

- Liderul WTA, Simona Halep, asista la meciul amical al Romaniei cu Olanda, de pe Arena Nationala. Jucatoarea de tenis a spus ca are incredere in selectionerul Cosmin Contra, pe care l-a cunoscut personal de curand.

- Cel mai tare turneu de baschet 3x3 al iernii va avea loc in perioada 18-19 noiembrie, la Constanta si va fi gazduit de City Park Mall. Evenimentul FIBA Endorsed este organizat de Asociatia Judeteana de Baschet Constanta. Baschetul 3x3, disciplina care a fost inclusa in acest an…

- Intrebat daca social-democratii se simt ”hartuiti”, Badalau a raspuns: "In PSD exista un sentiment de genul asta tinand cont ca in ultima perioada mai ales la adresa presedintelui partidului nostru au fost extrem de multe verificari de genul asta si mai ales ca si presa a anticipat unele". Presedintele…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat ca "a auzit si el" ca manifestanti urmeaza sa protesteze duminica seara, in Capitala, in fata sediului PSD, dar ca le transmite ca, in ceea ce priveste masurile luate pentru modificarea Codului Fiscal, acestea urmaresc "programul de guvernare, care a fost sustinut…

- Toata lumea il aștepta la FCSB, dar a ales CFR-ul: ”Sunt fericit ca am ajuns aici” CFR Cluj continua intaririle pentru iarna. De data aceasta, ”feroviarii” au ales Banatul. L-au luat pe Sebastian Mailat, de la ACS Poli Timișoara, mijlocaș dorit cu insistența de FCSB. Fotbalistul de 19 ani a semnat…

- Sotia lui Ovidiu Popescu ar fi aflat ca fotbalistul lui FCSB are amanta dupa ce a studiat factura detaliata care continea convorbirile telefonice efectuate si mesajele expediate de cel poreclit “Lampard”, de pe cartela personala!A CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate,…

- „Jumatate din unitatile administrativ-teritoriale din tara au un excedent de peste 20 de miliarde de lei, bani care in loc sa fie folositi pentru investitii stau si nu produc absolut nimic. In acelasi timp, cealalta jumatate de unitati administrativ teritoriale nu au bugete suficiente si trebuie…

- Modificarile codului fiscal, in ședința de guvern de miercuri Foto: Arhiva Guvernul ar urma sa adopte mâine, într-o sedinta programata la ora 15,00, modificarile la codul fiscal. Cea mai importanta, dar si cea mai disputata, este trecerea contributiilor sociale de la angajator la angajat…

- Liderul grupului PNL din Senat, Iulian Dumitrescu, considera ca eliberarea din funcție a ministrului Finanțelor, Ionuț Mișa, reprezinta "un pas necesar" pentru ca Romania sa revina pe drumul cel bun al creșterii economice sustenabile, bazate pe investiții, nu pe consum. "Niciodata…

- Sistemul de sanatate din Romania este in continuare slab finanțat, iar deficitul de personal iși spune cuvantul, spune Cristian Busoi in noua sa carte, lansata in Aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol I”."Am adunat in aceasta carte o buna parte din experienta pe care am capatat-o…

- Liderul liberalilor Ludovic Orban l-a somat, marți, pe președintele PSD, Liviu Dragnea, sa solicite excluderea imediata a lui senatorului social-democrat Serban Nicolae din partid pentru afirmatiile „revoltatoare si denigratoare la adresa memoriei luptei anticomuniste din Romania”.

- Ronnie O'Sullivan a suferit luni seara una dintre cele mai usturatoare infrangeri ale carierei, cedand cu scorul de 6-1 in prima mansa a Turneului International de snooker de la Daqing. Cel care l-a invins fara drept de apel este Yan Bingtao (China), un tanar minune in varsta de doar 17 ani. …

- Chiar daca relatia dintre liderul de la Kremlin si liderul Bisericii Ortodoxe ruse este extrem de apropiata, impactul concret al vizitei lui Kirill la Bucuresti asupra relatiilor bilaterale va fi egal cu zero. Romania nu isi va diminua cooperarea militara cu SUA si cu NATO, nici nu va deveni mai toleranta…

- Brazilianul Eric a facut diferenta in meciul Viitorul - CFR (1-0), dupa golul de generic pe care l-a reusit din lovitura libera, insa un alt fotbalist i-a "luat ochii" lui Lucian Sanmartean, unul dintre cei mai buni jucatori romani din istorie. "Magicianul" a ramas impresionat de Alexandru Cicaldau.…

- Liderul PNL Ludovic Orban considera ca politizarea Consiliul Concurentei poate afecta grav Romania si poate avea consecinte grave pentru economia libere de piata, declarand miercuri, in Parlament, ca PSD doreste, prin aceasta masura, sa isi numeasca „politrucii” in functii de conducere.„Apropo…

- Electrica Furnizare este in continua dezvoltare a activitații și extindere. In urma unui studiu de piata efectuat anul trecut, societatea a demarat acțiunea de obținere a licenței de furnizare de gaze naturale. In conformitate cu decizia ANRE 103312.07.2017, compania a obținut licența pentru a furniza…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat, joi dupa-amiza, ca formatiunea sa a decis sa il mentina pe Viorel Ilie in functia de ministru pentru Relatia cu Parlamentul, in ciuda faptului ca Mihai Tudose il are pe lista de remaniabili. "Noi am luat o decizie in urma cu doua saptamani…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a sustinut, miercuri, ca nu a discutat cu premierul Mihai Tudose varianta ca ministrii Sevil Shhaideh si Rovana Plumb sa demisioneze. Dragnea a fost intrebat, miercuri, dupa a doua runda de discutii avute cu premierul Tudose, la biroul sau de la Camera Deputatilor,…

- UDMR nu renunta la scaderea pragului pentru folosirea limbii maghiare. "Ne-a fost pus pumnul in gura" Liderul UDMR Cluj, deputatul Csoma Botond, a afirmat vineri ca uniunea maghiara se va bate ca legea sa fie votata in cealalta camera a Parlamentului, Senatul, care este si camera decizionala, dupa respingerea…

- Liderii PSD s-au reunit, vineri, la Sucevița, în Comitetul Executiv National al partidului. În cadrul ședinței, fiecare ministru din Guvernul Tudose a fost evaluat de liderii PSD si de Darius Vâlcov, acelasi om care a dus la schimbarea Guvernului Grindeanu. Liviu Dragnea…

- Angajați ai serviciilor publice de ambulanța din mai multe județe din țara au organizat, joi, intre orele 11,00 - 12,00, mitinguri de sensibilizare a Guvernului, pe fondul nemulțumirilor ca veniturile lunare din sistemul sanitar vor scadea incepand cu 1 ianuarie 2018, conform Federației Naționale…