”S-a greșit, care e problema?” O frază a lui Raed Arafat, care nu se poate uita A fost o saptamana grea pentru Raed Arafat. Marți a fost la Parchetul General, unde familiile victimelor Colectiv l-au așteptat, sperand ca ii va privi in sfarșit in ochi. A refuzat. Dupa patru ore, a plecat acasa pe ușa din spate, evitandu-le din nou privirea. Și, apoi, au aparut filmarile. Joi, ancheta colegilor mei de la Libertatea a intors o oglinda spre una din cele mai mari minciuni de la Colectiv, cea despre intervenția “impecabila” la fața locului. Pus fața in fața cu filmul care arata improvizația și lipsa de coordonare care au definit, de fapt, intervenția de la fața locului, haos la… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

