- Simona Halep s-a retras de la turneul de la Moscova din cauza durerilor de spate, însa aceasta a oferit un interviu jurnaliștilor din Rusia înainte de a pleca la Singapore.Simona Halep a fost întrebata de viata pe care o are în România, având în…

- Tragedie pe șoselele din Timiș. Un motociclist și-a pierdut viața in urma unui accident care a avut loc astazi, puțin dupa ora 10:00. Incidentul rutier s-a produs in localitatea Carpiniș, situata pe DN 59A, intre Timișoara și Jimbolia. O femeie in varsta de 25 de ani, care se indrepta inspre Timișoara,…

- Simona Halep a anuntat ca a resimtit dureri la spate duminica, în timpul antrenamentului, precizând ca ar putea rata participarea la turneul de la Wuhan."Nu stiu de ce s-a întâmplat. Au fost 24 de ore foarte dificile, dar sper sa fiu gata pâna marti.…

- "S-a intamplat in urma cu doar cateva minute. Primarul PSD Ciolan Emilian din comuna Darmanesti, judetul Arges, i-a luat la bataie pe colegii nostri care s-au dus sa depuna dosarele cu semnaturi pentru initiativa #FaraPenali. Colegii au sunat la 112 si acum sunt la politie si dau declaratii. Nu este…

- Tanara a fost salvata de parinti si a primit tratament de specialitate pentru a putea trece peste trauma psihica. Cel care a santajat-o, la randu-i minor, este supravegheat in prezent de Serviciul de Probatiune.

- Adolescenta si-a impins cea mai buna prietena de pe un pod, iar totul a fost filmat, clipul devenind viral. Momentele socante s-au petrecut recent in statul american Washington, cand cele doua tinere se aflau pe marginea unui pod si se distrau.