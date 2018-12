Municipalitatea din Iasi a stabilit artistii care vor canta de Revelion in centrul orasului. Oficialii primariei au obtinut si aprobarea pentru focul de artificii. Potrivit informatiilor furnizate de municipalitate, pe scena amplasata in fata Palatului Culturii din Iasi vor urca pe 31 decembrie Saragossa Band (recital de 90 minute), Bosquito si Ovidiu Lipan Tandarica (60 minute), DJ Sava (40 minute) si Annes (40 minute). Evenimentul va fi prezentat de Madalina Balan si Andrei Nourescu. A fost aprobat si un foc de artificii cu o durata de minimum 10 minute, in intervalul orar 00.00 – 00.10. Fata…