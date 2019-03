S-a finalizat înscrierea în clasa pregătitoare. În mai multe școli din Timiș a fost suplimentat numărul de locuri Prima etapa de inscriere in invațamantul primar pentru anul școlar urmator s-a finalizat. Inspectoratul Școlar Timiș informeaza ca, in total, au fost depuse 5.537 de cereri in școli din intreg județul, fiind disponibile un numar de 6.150 de locuri. La fel ca in anii precedenți, unii parinți s-au inghesuit sa-și dea copiii la școli de […] Articolul S-a finalizat inscrierea in clasa pregatitoare. In mai multe școli din Timiș a fost suplimentat numarul de locuri a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 5.000 de cereri au fost depuse in județul Timiș pentru inscrierea in clasa pregatitoare. Vineri, 22 martie, este ultima zi in care se mai pot inscrie copii in clasa zero, in prima etapa a acestui proces.

- Responsabilii invatamantului vasluian au pregatit pentru viitorul an scolar 3.577 locuri in clasa pregatitoare * numarul este cu 228 mai mic fata de anul precedent * inscrierile se incheie maine. Pe 22 martie ia sfarsit prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare in invatamantul de stat a copiilor…

- Un numar de 122.220 de cereri de inscriere in invatamantul primar pentru anul scolar 2019-2020 au fost depuse inainte de ultima saptamana din prima etapa a calendarului de inscriere, anunta Ministerul Educatiei. In judetul Calarasi au fost inregistrate 1.766 de cereri.

- Vineri, 8 martie, la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva ,,Elena Doamna” Focsani au fost programate manifestari cu ocazia Zilei Portilor Deschise pentru parintii prescolarilor de clasa pregatitoare. Scopul principal a fost prezentarea scolii, a resurselor materiale si umane viitorilor…

- Luni, 4 martie, a fost prima zi in care parintii au putut completa, online sau la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea copiilor, cererile-tip de inscriere. Potrivit regulamentului, validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea copiilor are loc,…

- INSCRIERE ȘCOALA 2019. A inceput prima etapa de inscriere a copiilor in invatamantul primar. Parintii pot depune cererea-tip de inscriere fie online fie la secretariatul unitatii de invatamant pana la data de 22 martie. INSCRIERE ȘCOALA 2019. In clasa pregatitoare pot fi inscrisi copiii care implinesc…

- Inspectoratul Scolar Judetean Alba a publicat informatii utile pentru inscrierea la scoala, in clasele pregatitoare, pentru anul scolar 2019-2020. Sunt facute publice tipul de cerere pentru inscriere, circumscriptiile scolare si numarul de clase in fiecare unitate de invatamant. Completarea cererilor…

- FOTO – Arhiva Inscrierile in clasa pregatitoare 2019 incep pe 4 martie, potrivit unui proiect de ordin intrat in posesia Edupedu. Calendarul inscrierilor in clasa pregatitoare 2019 prevede ca pe 25 februarie școlile vor face publice la sediile lor circumscripțiile școlare (adica strazile care le sunt…