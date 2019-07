Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Timiș Calin Dobra a fost la o vizita pe șantier. Acolo, Consiliul Județean Timiș asigura finanțarea pentru inca doua saloane destinate marilor arși, dupa ce a realizat trei saloane și sala de operație la final de 2016. De atunci, secția, deși putea funcționa, a stat…

- Este vorba despre drumul de patru kilometri, de la ieșire din Timișoara pana la intrare in Moșnița Noua, intens circulat, care va fi largit la patru benzi. Consilierii județeni din Timiș au aprobat ultimele modificari pentru ca proiectul sa intre in licitație. Conform președintelui Consiliului…

- Pista a fost realizata printr-un proiect european, iar timp de cinci ani ABAB trebuia sa o administreze și sa-i asigure mentenanța. La finalul anului 2019, in decembrie, perioada de cinci ani in care ABAB trebuia sa aiba grija de pista se termina, iar cei de la Apele Romane vor sa predea pista cuiva……

- Vicepremierul Vasile-Daniel Suciu, ministru al Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, aflat miercuri la Timișoara, a spus ca ii așteapta saptamana viitoare la minister pe primarul Timișoarei, Nicolae Robu, și președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, pentru a tranșa subiectul salii…

- Nicolae Robu nu vrea sa renunțe in disputa cu Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, in ceea ce privește locația noii sali polivalente a Timișoarei, care ar urma sa aiba 16.000 de locuri. Va reamintim ca șeful CJ Timiș vrea ca acest obiectiv sa se realizeze pe un teren din Giroc, in timp…

- Castelul din centrul Timișoarei a fost, ani la rand, supus unor renovari, lucrari contestate prin procese, expertize și alte „incalceli” birocratice și juridice, care au facut ca acest monument istoric sa ramana ferecat ani buni, iar turiștii sa-l vada doar pe dinafara… „S-au…

- Deși președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, declara ca la finalul zilei de luni, 22 aprilie, vom avea constructor pentru largirea la patru benzi a drumului de la ieșirea din Timișoara, prin Dumbravița, Giarmata și urcare pe autostrada, iata ca nu avem. Licitația a fost contestata…

- Pentru bazinul de inot de la Jimbolia, reprezentanții CJ Timiș au lansat licitația pentru studiul de fezabilitate. Dimensiunea bazinului de inot va fi de 25 metri lungime, 12,5 m lațime, divizat in cinci culoare a cate 2,5 metri fiecare. Adancimea este variabila, intre 1,2 și 1,8 metri, prevazuta…