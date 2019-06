Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a cerut omologului sau rus, Vladimir Putin, sa-i elibereze pe cei 24 de marinari ucraineni incarcerati in Rusia, dupa incidentul din noiembrie petrecut in Marea Neagra.

- La 25 noiembrie 2018, fortele navale ruse au capturat trei nave ucrainene si echipajele lor in stramtoarea Kerci, care leaga Marea Neagra de Marea Azov, dupa ce au deschis focul asupra lor.Tribunalul International pentru Dreptul Marii (ITLOS), ce are sediul la Hamburg, a anuntat ca Rusia…

- Rusia a anunțat ca nu va participa la audierile privind masurile provizorii in cazul imunitații navelor de razboi ucrainene și a membrilor de echipaj la Tribunalul Internațional pentru Dreptul Marii al ONU, a declarat Lana Zerkal, adjunctul ministrului Afacerilor Externe al Ucrainei. „Refuzul constant…

- Dupa anexarea peninsulei ucrainene Crimeea si 'agresiunea' din Donbas, unde trupele guvernamentale ucrainene lupta cu rebelii separatisti sprijiniti de Moscova, nimic in afara granita comuna nu mai leaga Ucraina de Rusia, a declarat joi presedintele ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, intr-o postare…

- Moscova a schimbat brusc tonul negocierilor cu Kievul in timpul consultarilor de la Haga, in cadrul plangerii Ucrainei la Tribunalul Internațional al ONU pentru eliberarea navelor și marinarilor ucraineni capturați in Marea Neagra, a declarat Lana Zerkal, adjunctul ministrului afacerilor externe al…

- Ministerul rus de externe a condamnat marti intentia autoritatilor de la Kiev de a recurge la Tribunalul International pentru Dreptul Marii al ONU in disputa bilaterala declansata de arestarea marinarilor ucraineni in noiembrie 2018, in momentul in care navele pe care se aflau incercau sa treaca prin…