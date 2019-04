Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Mogoș a reușit al treilea gol stagional pentru Cremonese. Fundașul roman a deschis scorul in meciul cu Verona (1-1), din etapa a 29-a din Serie B. Mogoș a marcat in minutul 13, oaspeții au egalat 5 minute mai tarziu, Di Carmine, din penalty. Clasament, AICI.Post-ul Vasile Mogoș a marcat din nou…

- Legendarul antrenor italian Fabio Capello (72 de ani) asista la partida amicala dintre Romania U21 și Danemarca U20. Vlad Nedelea, reporterul Gazetei Sporturilor, și fotoreporterul Raed Krishan sunt in Spania de unde ofera cele mai noi informații din cantonamentul „tricolorilor". Romania U21 - Danemarca…

- Fundașul central Andreas Granqvist, 33 de ani, a anunțat ca se retrage de la echipa naționala de fotbal a Suediei dupa Euro 2020. ”2020 este ultimul meu an la echipa naționala. Particip la Euro 2020, apoi imi agaț ghetele in cui”, a declarat capitanul reprezentativei scandinave, pentru Sportbladet.…

- Parinti, prieteni, emisari de la Nantes si Bordeaux, locuitori din Progreso, orasul argentinian în care a crescut Emiliano Sala, au venit sa aduca un ultim omagiu fostului fotbalist decedat în plina ascensiune, în timp ce se pregatea sa-si îndeplineasca visul de a juca în…

- Iulian Cristea și FCSB afla maine daca Gaz Metan accepta oferta facuta de Gigi Becali pentru fundașul central de 24 de ani. Sursele Gazetei susțin ca șefii clubului se gandesc serios sa renunțe la fotbalist. Patronul FCSB-ului a oferit 150.000 de euro in schimbul lui Cristea, fotbalist care a semnat…

- Portughezul Mario Camora (32 de ani) e aproape sa obțina cetațenia romana. Fundașul stanga al campioanei nu ar refuza o eventuala convocare din partea lui Cosmin Contra. „E adevarat ca suntem aproape sa rezolvam. Deja toate documentele sunt la mine si, cand ajung la Cluj, incepem sa lucram la aceasta…

- Gigi Becali anunta ca-l va transfera la FCSB pe fundasul Alexandru Pascanu de la Leicester. Fundasul central in varsta de 20 de ani ar urma sa ajunga la FCSB in vara. "Il voi lua pe Pascanu la vara. Am vorbit cu cineva de la echipa nationala, mi-a spus ca Pascanu si Rus sunt foarte buni, dar…

- Mihai Teja a anunțat ca FCSB mai are nevoie de doua transferuri pentru a avea dubluri pe fiecare post. Tehnicianul roș-albaștrilor cauta un fundaș central (Iulian Cristea) și inca un fundaș dreapta. "Mai sunt vreo doua posturi care trebuie dublate. Fundașul central in primul rand și probabil un fundaș…