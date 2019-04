Stiri pe aceeasi tema

- Conform DSP (Direcția de Sanatate Publica), in perioada 25-31 martie au fost raportate in Timiș 1.630 de cazuri de viroze respiratorii, in scadere cu 19% fața de saptamana precedenta. A scazut și numarul de penumonii, dar a crescut numarul cazurilor de gripa diagnosticata clinic. Daca numarul de pneumonii…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Vrancea a inregistrat saptamana trecuta, 22 de cazuri de gripa clinica, cu 4 internari. Cele mai multe dintre acestea au fost la grupa de varsta 15-49 de ani, unde au fost inregistate 13 cazuri cu 3 internari. De asemenea, DSP Vrancea a inregistrat 1538 cazuri de infecții…

- Peste 2.100 de imbolnaviri au fost raportate de Directia de Sanatate Publica din Calarasi, petnru saptamama 28 ianuarie-3 februarie. Au fost inregistrate 43 de cazuri de gripa si peste 1.800 de infectii acute de cai respiratorii superioare.

- Tot mai multe cazuri de infectii respiratorii, 1.629, si 35 de cazuri diagnosticate clinic cu gripa, din care 11 intenate, toate la copii, au fost raportate de Directia de Sanatate Publica din Calarasi, pentru saptamana 21-28 ianuarie.

- De la 1 octombrie 2018 pana la 27 ianuarie 2019, Direcția de Sanatate Publica a inregistrat peste 29.000 de infecții respiratorii și 70 cazuri de gripa. Dintre acestea, medicul epidemiolog Carmen Scantei spune ca ,,pneumoniile sunt 7.366, iar gripe 70, din care, șase sunt confirmate cu teste de certitudine”.…

- Au trecut doua saptamani de cand au fost inregistrate primele doua cazuri de gripa la Buzau. De atunci și pana acum, Direcția de Sanatate Publica a monitorizat situația, iar datele statistice pe care le indica ultima centralizare realizata de instituție, transmisa, de altfel, și Institutului de Sanatate…

- 28 este numarul celor rapuși de gripa. In școlile hunedorene este stare de alerta. Dascalii trebuie sa raporteze orice situație de acest gen, pentru a preveni raspandirea bolii. Raportarea zilnica este obligatorie pentru toate unitațile cu personalitate juridica. Raportarea a inceput de luni și se…

- Numarul infecțiilor acute ale cailor respiratorii superioare – viroze – a evoluat in judetul nostru in parametri obișnuiți pentru sezonul rece. Direcția de Sanatate Publica a județului Caraș-Severin a transmis, in acest context, o serie de masuri destinate limitarii extinderii virozelor respiratorii,…