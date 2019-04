S-a detonat Hapau! Soc in sistem! Cu toate ca a fost constant clamat drept inamicul public numarul unu al noii Puteri politice, iata ca, totusi, sistemul a fost lasat sa se regenereze mai degraba singur. Prea putine si mai ales neinsemnate fiind interventiile din exterior. Si uite ca, dupa atata vreme in care nimic cu adevarat spectaculos nu s-a petrecut, asistam […] S-a detonat Hapau! Soc in sistem! is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Dispunem de informatii fiabile potrivit carora India are un nou plan, care este in curs de elaborare. Exista riscul sa se produca o noua agresiune impotriva Pakistanului. Potrivit informatiilor noastre, aceasta actiune ar putea avea loc intre 16 si 20 aprilie'', a declarat ministrul in fata presei.…

- Amenințari de razboi economic major. Administrația Trump pare mai hotarata ca oricand sa mearga pe varianta protecționismului ca soluție a progresului economic. Dupa conflictele cu China și Rusia ar putea urma o alta mare putere economica.

- Greu, foarte greu, de-a dreptul imposibil de dat vreo explicatie pentru decizia de-a dreptul sinucigasa a actualei Puteri politice de a refuza, cu o incapatanare demna de o cauza mai buna sa dea ”branciul” legislativ final pentru ca Legea raspunderii magistratilor sa intre in sfarsit in vigoare. Pentru…

- Valul de violente in familie si in cuplurile de concubini care se bat, se omoara a determinat autoritatile sa vina cu propuneri pentru stopare a acestui fenomen. Mai mult, pentru ca lucrurile sa se simplifice ministrul Carmen Dan a cerut ca politistii sa poata interveni cu ”puteri sporite” in astfel…

- Politistii sustin ca Bucurestiul este aproape Raiul hotilor. Oamenii legii spun ca , in medie, in Capitala, sunt sparte cate sase masini pe zi. Acestia declara ca nu sunt raportate toate furturile. Concret, hotii sparg masinile pentru a fura telefoane, laptopuri sau alte bunuri lasate la vedere. Conform…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana ar putea aduce Romaniei un cost suplimentar de 600 de milioane de euro pentru a-si putea mentine statutul de membru a UE. Europarlamentarii au propus ca statele membre sa plateasca 1,3% din PIB in loc de 1% din PIB – cat este cotizatia obligatorie actuala…

- In urma cu 29 de ani, premierul Viorica Dancila a infiat un copil. Foarte frumos. Acum, insa, o publicatie al carei nume nu are nici cea mai mica legatura cu continutul ei, descopera povestea. Foarte bine. Rolul jurnalistului este sa sape si sa afle lucruri pe care sa le publice, daca sunt de interes…

- Romania importa cantitati semnificative de energie electrica, de peste 1.900 de MW, marti dimineata, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national in timp real, postate pe site-ul Transelectrica. Astfel, la ora 10:25, consumul national de energie electrica era 9.237 MW, productia,…