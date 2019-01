Stiri pe aceeasi tema

- John Stones, fundasul de 24 de ani al lui Manchester City si al nationalei Angliei, se afla in aceste zile pe primele pagini ale tabloidelor din Anglia dupa ce a luat decizia de a se desparti de femeia cu care forma un cuplu inca din copilarie. El si Millie Savage au impreuna o...

- Interpretul de muzica populara Gheorghe Turda și iubita sa, Nicoleta Voicu au facut declarații despre relația lor. Cantarețul de muzica populara are o relație cu interpreta Nicoleta Voicu. Cei doi au fost prezenți la emisiunea pe care Teo Trandafir o prezinta la Kanal D. „Suntem așa de bine așa cum…

- Edward Sanda si iubita lui nu mai sunt impreuna de o luna, iar artistul a vorbit pentru prima oara despre motivele care au dus la ruptura de femeia pe care a iubit-o atat de mult. „Nu mai am iubita. Soc si groaza! De curand s-a produs extorsiunea. Au fost trei ani. Nu regret nimic din ce s-a intamplat.…

- Relația dintre Gheorghe Turda și iubita lui mai tanara cu 23 de ani pare sa fie din ce in ce mai serioasa! Indragitul solist de muzica populara a facut de curand un pas important in ceea ce o privește pe Nicoleta, aceasta mergand alaturi de artist sa-i cunoasca acestuia familia. Invitați in cadrul unei…

- Gheorghe Turda si Nicoleta Voicu au fost surprinsi intr-o vacanta de vis, pe Transfagarasan. Este prima oara cand cei doi ajung acolo impreuna si traiesc cu o adevarata poveste de dragoste. Gheorghe Turda a marturisit ca iubita lui i-a cunoscut familia care locuieste la Sapanta.

- Gheorghe Turda a fost diagnosticat cu cancer. Interpretul de muzica populara a trecut prin clipe grele in ultimele luni, iar acum a decis sa vorbeasca despre cumplitul diagnostic. Gheorghe Turda, in varsta de 70 de ani, a fost diagnosticat cu carcinom cutanat in urma cu cateva luni, insa artistul s-a…

- Dupa un weekend frumos petrecut impreuna, Alexia Eram și Mario Fresh au fost nevoiți sa-și spuna din nou „adio”. Firește, doar pana la viitoarea revedere, caci cei doi nu pot sta prea departe unul de celalalt.

- Celebrul jurnalist Mircea N. Stoian parea ca are o relație ok cu iubita lui, alaturi de care era de aproximativ un an și jumatate. Doar ca ”paradisul” s-a rupt in doua pentru Stoian, cand a aflat ca iubita lui draga l-a inșelat. Chiar el a povestit cum s-a intamplat totul și cum a trecut peste […] The…