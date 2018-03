Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Marincea, purtatorul de cuvant al Serviciului Roman de Informatii, a declarat, joi, seara, intr-un interviu pentru B1 TV, ca vineri va fi publicat, pe site-ul institutiei, protocolul din 2009 incheiat intre SRI si Parchetul General. "Maine (vineri- n.r.), a semnat deja domnul director, dar maine…

- SRI va publica, pe site-ul instituției, protocolul de colaborare incheiat cu Parchetul General in anul 2009, a declarat, joi seara, la B1 TV, purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea. Acesta a precizat ca in respectivul protocol este inclusa și Direcția Naționala Anticorupție. Potrivit realitatea.net,…

- Serviciul Roman de Informatii va publica, astazi protocolul de colaborare incheiat cu Parchetul General in anul 2009, a declarat, joi seara, la un post de televiziune, purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea.

- SRI va publica, pe site-ul instituției, protocolul de colaborare încheiat cu Parchetul General în anul 2009, a declarat, joi seara, la B1 TV, purtatorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea.

- Ovidiu Marincea, purtatorul de cuvânt al Serviciului Român de Informatii, a declarat, joi, seara, într-un interviu pentru B1 TV, ca vineri urmeaza sa fie publicat, pe site-ul institutiei, protocolul din 2009 încheiat

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) va publica, vineri, protocolul de colaborare incheiat de SRI cu Parchetul General in anul 2009, a declarat, joi seara, purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea.

- Ovidiu Marincea, purtatorul de cuvant al Serviciului Roman de Informatii, a declarat, joi, seara, intr-un interviu pentru B1 TV, ca vineri urmeaza sa fie publicat, pe site-ul institutiei, protocolul din 2009 incheiat intre SRI si Parchetul General.

- Protocolul de colaborare incheiat de Serviciul Roman de Informatii (SRI) cu Parchetul General in anul 2009 va fi publicat in cursul zilei de vineri pe site-ul institutiei, a anuntat, joi seara, purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea, intr-un interviu difuzat de postul B1 TV. “Protocoalele reprezinta…

- Protocolul de colaborare incheiat de Serviciul Roman de Informatii (SRI) cu Parchetul General in anul 2009 va fi publicat in cursul zilei de vineri pe site-ul institutiei, a anuntat, joi seara, purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu...

- Ovidiu Marincea, purtatorul de cuvant al Serviciului Roman de Informatii, a declarat, joi, seara, intr-un interviu pentru B1 TV, ca vineri urmeaza sa fie publicat, pe site-ul institutiei, protocolul din 2009 incheiat intre SRI si Parchetul General.

- "Protocoalele reprezinta acorduri cu mai multe instituții care stabilesc metode de cooperare, nu pe langa lege, nu de atribuții suplimentare, ci punand in aplicare legea. Maine va fi publicat protocolul din 2009 dintre Parchetul General și SRI. Noi nu avem un protocol semnat cu DNA, ci cu Parchetul…

- Protocolul de colaborare incheiat de Serviciul Roman de Informatii (SRI) cu Parchetul General in anul 2009 va fi publicat in cursul zilei de vineri pe site-ul institutiei, a anuntat, joi seara, purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea. (continua) AGERPRES / (AS - autor: George Onea, editor: Marius…

- Ministerul Educatiei Nationale a semnat un protocol de colaborare privind renovarea, in perioada iulie – septembrie, de grupuri sanitare in scolile de stat. „Am semnat astazi protocolul de colaborare cu Cersanit Romania. Protocolul asigura cadrul institutional pentru functionarea si dezvoltarea unui…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a semnat un protocol de colaborare privind renovarea, in perioada iulie – septembrie, de grupuri sanitare in scolile de stat. Protocolul – semnat cu o firma privata – include si ...

- Purtatorul de cuvant al ISU Mehedinti, Raluca Tirca, a declarat ca barbatul in varsta de 53 de ani a fost scos la suprafata, iar in prezent se fac manevre de resuscitare. "La locul evenimentului au fost mobilizate cinci echipaje de pompieri, dintre care un echipaj de cautare salvare, cu o…

- Jurnalista Ana Maria Roman a prezentat ieri la Antena3 un document care arata in detaliu o parte a modului de actiune a statului paralel. Documentul, semnat la finalul lunii ianuarie 2012, stabileste un grup de lucru interinstitutional pentru combaterea evaziunii fiscale si este semnat de reprezentantii…

- Executivul a aprobat transferul unui imobil din domeniul public al statului in domeniul public al Municipiului Bucuresti pentru realizarea Spitalului Metropolitan din Capitala. „Termenul de realizare a investitiei este de maximum 20 de ani“, a anuntat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Guvernului.

- Guvernul a aprobat, joi, un memorandum privind angajarea a 100 de judecatori si a 60 de procurori la nivelul judecatoriilor si 60 de procurori la nivelul parchetelor de pe langa judecatorii, a declarat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Guvernului.Purtatorul de cuvant al Guvernului a explicat…

- Omul a profitat de faptul ca rapitorii isi faceau rugaciunea de dupa-amiaza. Un afgan luat ostatic de talibani a reusit sa scape dupa ce a sustras o arma de la unul dintre acestia in timp ce se rugau, arma cu care i-a impuscat pe sapte dintre ei si a ranit alti 18, au anuntat joi surse concordante…

- Maria, o tanara de 19 ani din Craiova, a fost agresata de paznicii de la Spitalul de Urgența Craiova. Totul s-a petrecut marți, pe 13 martie, cand tanara studenta a mers sa iși viziteze și sa-și ajute iubitul care suferise o intervenție chirurgicala. „Am intrat in spital pe la Poarta 2. Erau…

- Social-democrații gorjeni se poziționeaza din nou de partea lui Liviu Dragnea, președintele partidului și, la fel ca majoritatea organizațiilor din țara au emis o rezoluție prin care și-au dat acordul sa nu mai fie organizate alegeri pentru funcția de președinte la nivel național. Astfel, Anca Bordușanu,…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, iese la rampa cu acuzatii dure si sustine ca PSD-ALDE incearca "un atentat" la veniturile pensionarilor. In contrapartida, el spune ca liberalii propun pastrarea unui mecanism de indexare a punctului de pensie care sa tina cont de majorarea salariului mediu…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega a lansat astazi campania ”#Pecuvantulmeu”, prin care le solicita cititorilor sai de pe facebook sa ii transmita propunerile lor de teme pe care sa le abordeze in Parlamentul European. Rebega face uz de Articolul 163 din Regulamentul de Procedura al Parlamentului…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a spus, in cadrul unei conferinte de presa, ca din punctul de vedere al partidului “se impune demisia ministrului de justitie care a dezonorat functia de ministru si profesionist al dreptului asa cum ii place sa pretinda ca este”.

- Șase persoane au fost ranite, în aceasta dimineața, într-un accident rutier petrecut pe Drumul Național 7 – Valea Oltului, pe raza localitații Racovița, județul Vâlcea. Un șofer a adormit la volan și, într-o curba, s-a izbit frontal de o mașina care venea din sens opus. …

- Purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, Sandra Dascalete, a declarat ca accidentul s-a produs pe fondul oboselii la volan. Soferul unui autoturism a adormit, a intrat pe contrasens, intr-o curba, si a lovit frontal un alt autoturism care venea din sens opus. Potrivit ISU Valcea, sase persoane…

- Explicatii contradictorii, dupa ce BOR a decis sa permita filmarile in biserici doar cu acordul centrelor eparhiale. Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, vine cu explicatii si sustine ca decizia Sfantului Sinod nu este una radicala.Citeste si: Carmen Dan si premierul…

- Cea de-a doua ediție a „Balului Generațiilor”, organizata sambata 17 februarie (a.c.), in comuna Brețcu, va fi dedicat in acest an special tinerilor din localitate, care implinesc 18 ani chiar in anul Centenarului Marii Uniri. Organizat la inițiativa unui grup de localnici ai comunei Brețcu, oameni…

- "Substanta a sosit prin posta, pentru Donald Trump Jr.", a aratat purtatorul de cuvant al politiei din New York, Carlos Nieves. Vanessa Trump a fost spitalizata dupa ce s-a plans de o stare de greata ca urmare a expunerii, au spus oficiali din New York. In total, trei pacienti…

- Suceava și Soroca, din Republica Moldova, au semnat, sambata, un protocol de infrațire intre cele doua municipii. Protocolul a fost semnat in Sala Voievozilor din Cetatea de Scaun a Sucevei, de primarul Ion Lungu și omologul sau din Soroca, Vasile Sau, in prezența președintelui Consiliului ...

- Cel putin 27 de persoane aflate într-un autocar cu turisti si-au pierdut viata si 18 au fost ranite într-un accident rutier produs în provincia indoneziana Java de Vest, au anuntat duminica politia si spitalul locale, transmit EFE si dpa. Accidentul s-a produs sâmbata…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi ca se va introduce obligatia ca firmele de stat si private care au cel putin 50 de salariati sa aiba "in structura de personal un expert in egalitatea de sanse" intre femei si barbati.

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a subliniat faptul ca, potrivit unui proiect de lege adoptat joi de Executiv, firmele cu peste 50 de angajati vor avea ”posibilitatea” de a avea un expert in egalitate de sanse, desi premierul Viorica Dancila vorbise la inceputul sedintei despre o ”obligatie”…

- Barbu a precizat ca, prin acest proiect, a fost reglementata exercitatea profesiilor de expert si tehnician in egalitate de sanse. "Persoanele juridice din sectorul public sau din sectorul privat care au peste 50 de salariati vor avea posibilitatea de a angaja un expert sau un tehnician in egalitate…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a subliniat faptul ca, potrivit unui proiect de lege adoptat joi de Executiv, firmele cu peste 50 de angajati vor avea ”posibilitatea” de a avea un expert in egalitate de sanse, desi premierul Viorica Dancila vorbise la inceputul sedintei despre o ”obligatie”…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a specificat, joi, ca angajatorii cu peste 50 de salariati au „posibilitatea” sa aiba un expert in egalitate de sanse, nefiind obligati. „In sedinta de azi a fost reglementata profesia de expert si cea de tehnician in egalitate de sanse. Actul normativ…

- Liderul sindicatului majoritar de la SE Craiova, Ion Vilceanu, a anunțat ca, in urma negocierilor cu conducerea sucursalei energetice, a semnat protocolul privind imparțirea fondului alocat acestei subunitați a CEO. Sindicalistul aparținand Federației Univers a denunțat protocolul, acesta fiind…

- Fostul jurnalist Nelu Barbu a fost numit consilier de stat și va fi purtatorul de cuvant al Guvernului Dancila. Barbu Post-ul Targovișteanul Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Guvernului Dancila apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Fostul jurnalist Nelu Badea a fost numit consilier de stat și va fi purtatorul de cuvant al Guvernului Dancila. Badea Post-ul Targovișteanul Nelu Badea, purtatorul de cuvant al Guvernului Dancila apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In septembrie 2003, Guvernul Romaniei incheie un acord cadru cu Microsoft pentru cumpararea, cu pret avantajos, redus cu 50 la suta, a 50.000 de licente pentru computerele din intreaga administratie publica centrala. De acestea ar fi beneficiat 29 institutii, printre care ministerele de Interne, al…

- Leul se prabușește în continuare, fara ca cineva sa poata opri acest lucru. Moneda euro era cotata, luni dimineața, la ora 9,30, la valoarea de 4,6641 lei pe piața interbancara. Vineri, la cursul oficial, moneda euro a intrat pe o noua…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Marius Dobre, reacționeaza la mobilizarea protestatarilor, sambata, 20 ianuarie, in Piața Univeristații din București. Invitat la Antena 3, Dobre s-a intrebat retoric daca protestul este unul anunțat sau autorizat, dupa care a facut referire la violențele provocate…

- Jandarmii au gasit mai multe arme albe la verificarile asupra protestatarilor din Piata Universitatii, printre care o bata, a anuntat purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Capitalei, Georgian Enache. Totodata, unul dintre protestatari avea asupra sa un pistol, care s-a dovedit a fi de jucarie.…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, anunța ca partidul sau este pregatit pentru negocieri pentru o noua majoritate. ”O solutie pentru schimbarea puterii ar fi intoarcerea la popor, insa, formula constitutionala pentru realizarea acestui obiectiv este foarte complicata. A doua posibilitate pentru…

- Sfarșit tragic pentru o buzoianca de 84 de ani, care a murit, duminica noapte, intr-un incendiu puternic care i-a mistuit locuința. In jurul orei 22,00, un incendiu puternic a cuprins casa in care batrana locuia singura. Pompierii prezenți la fața locului nu au izbutit decat sa limiteze proporțiile…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a ajuns, la Parchetul General, acolo unde este audiata in dosarul deschis dupa ce aceasta a gasit un microfon in locuinta sa. Ministrul nu a facut nicio declaratie. Carmen Dan a fost intrebata daca va demisiona, aceasta refuzand sa raspunda la…

- Trei institutii de invatamant buzoiene au fost decorate, miercuri, la Cotroceni, de catre presedintele Iohannis. Cea mai valoroasa dintre cele trei distinctii, si a doua ca valoare dintre toate cele acordate ieri, a fost oferita Colegiului National „B. P. Hasdeu”, respectiv Ordinul „Meritul pentru Invatamant”, in…

- Ungurii au respins unanim asa-numitul "plan Soros" de relocare a migrantilor in Uniunea Europeana pe baza unui sistem de cote obligatorii, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului de la Budapesta, citand rezultatele finale ale sondajului "Consultare Nationala", informeaza MTI. In total,…

- Copilul in varsta de doi ani si patru luni disparut de acasa a fost gasit decedat la aproximativ 1.200 de metri de casa, a declarat pentru Agerpres, sambata, purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu. ''Am gasit acum copilul, decedat. N-are nicio urma, nu-i muscat de nimic. Cred…

- Circa 15.000 de sticle de apa sfintita vor fi date credinciosilor sambata, 6 ianuarie, dupa slujba religioasa din Piata Avram Iancu din Cluj-Napoca. Purtatorul de cuvant al Mitropoliei Clujului, Bogdan Ivanov, spune ca vineri, 5 ianuarie, se fac slujbe speciale, conform adevarul.ro. Preotul Bogdan Ivanov,…