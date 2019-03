S-a descoperit unde este cel mai curat aer din lume Peninsula Capului Grim ofera privelisti spectaculoase, cu vaste intinderi acoperite cu vegetatie ierboasa si cu apele cristaline ale Oceanului Austral. Aceasta regiune cu peisaje magnifice este si o norma pentru oamenii de stiinta. Din 1976, acest pamant salbatic si batut de vanturi gazduieste Statia de Masurare a Poluarii Aerului din Cape Grim, o infrastructura publica australiana insarcinata cu misiunea - ce pare la prima vedere improbabila - de a imbutelia aerul. "Munca noastra este de a gasi aerul cel mai curat din lume si de a masura rata sa de poluare", a explicat pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

