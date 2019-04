Persoana care a amenintat-o pe jurnalista Emilia Sercan, cunoscuta pentru anchetele privind plagiatele in randul inaltilor demnitari si al conducerii unor institutii de invatamant, cel mai recent la Academia de Politie, a fost identificata. Persoana care a amenintat-o pe Sercan este chiar un ofiter de politie, angajat al Academiei de Politie, anunta Digi 24. Acesta a fost depistat in Slatina si urmeaza sa fie adus la Bucuresti pentru audieri. In aceste conditii, miercuri dimineata au loc la Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza si acasa la un ofiter al institutiei. "Faptul ca s-a ajuns…