S-a descoperit noul Pământ. Planeta îndepărtată are apă şi poate susţine viaţa Vapori de apa au fost detectati pe un super-Pamant pe care ar putea exista viata, planeta cunoscuta sub numele K2-18b, situata la circa 110 ani-lumina distanta de Terra. Exoplaneta a fost observata pentru prima oara in anul 2015 de telescopul spatial Kepler al agentiei spatiale americane NASA, insa analiza recenta a datelor a relevat detalii noi, ce nu au mai fost observate pana in prezent pe un super-Pamant, scrie Agerpres. Cum a fost descoperita planeta Cum a fost descoperita planeta K2-18b este clasificata drept super-Pamant deoarece este mai mare decat planeta noastra - de doua ori mai mare si… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta a fost denumita K2-18b si este luata in considerare ca fiind o planeta ce ar putea sustine viata extraterestra. In urmatorii zece ani, cercetatorii considera ca telescoapele ar putea determina daca atmosfera K2-18b ar putea contine gaze produse de organisme vii. Detaliile au fost publicate in…

- O echipa formata din mai mulți oameni de știința a descoperit o planeta indepartata pe care exista apa și o atmosfera care poate susține viața. Planeta este cunoscuta sub numele de K2-18b și este situata la 110 ani lumina fața de Terra.

- Sistemul solar Gliese 1061 se afla la numai 12 ani-lumina fata de Terra. Are in centrul sau o pitica rosie, care este orbitata de trei planete solide, stancoase, cu mase apropiate de cele are planetei noastre, arata Science Alert. Pe Gliese 1016b un an dureaza circa 3 zile, pe Gliese 1016c - 7 zile,…

- Apelul pentru aceste doua obiecte rezervate Romaniei este deschis tuturor pana la data de 5 octombrie 2019. Propunerile pot fi trimise de catre o singura persoana sau de catre grupuri (clase, cluburi de astronomie), potrivit sursei citate. Dintre acestea, vor fi selectate maxim 12 propuneri valide care…

- credit: scienceabc.com Soarele este steaua cea mai apropiata de Pamant. Doar datorita Soarelui viata, așa cum o știm astazi, exista. Plantele transforma energia solara in energie chimica, acestea producand oxigen, fara de care nu am putea respira. Dar ce s-ar intampla daca Soarele ar disparea? Pe scurt,…

- Trei asteroizi gigantici vor trece, astazi, pe langa Pamant, apropiindu-se foarte mult de Terra a anunțat NASA. Distanța la care vor ajunge aceștia este mai mica decat cea la care se afla Luna. Primul asteroid care va trece pe langa Pamant este 2015 HM10, despre care Centrul NASA pentru Studierea Obiectelor…

- Telescopul spațial Hubble a descoperit un disc subțire de material care înconjoara o gaura neagra supermasiva la 130 milioane de ani-lumina de la Pamânt, în centrul unei galaxii numita NGC 3147, relateaza SpaceTelescope.org.Prezența discului într-o galaxie care, deși este…

- Agentia spatiala americana (NASA) a anuntat joi ca va trimite un robot spatial pe cea mai mare luna a lui Saturn, Titan, care împartaseste câteva caracteristici cu Terra si care ar putea ascunde secretele originile vietii pe planeta noastra, relateaza EFE.