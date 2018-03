S-a deschis un Carrefour şi în Păcurar „Noul supermarket isi asteapta clientii cu o gama de peste 3.000 de articole si propune produse proaspete pe parcursul intregii zile, solutii si idei pentru mese rapide dar si confort sporit prin intermediul celor peste 10 servicii disponibile la casele de marcat. Express Iasi Pacurari este un magazin tip supermarket de proximitate, ancorat in viata cartierului, ce isi propune sa devina «un vecin de incredere» pentru rezidentii acestuia. Noul magaz (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a efectuat o vizita la Drobeta Turnu severin, pentru a explora potențialul economic al județului nostru, precum și perspectivele și oportunitațile care ar putea exista pentru oamenii de afaceri britanici care ar dori sa investeasca aici.…

- Profesorul universitar dr. Brindușa Steiciuc a reclamat, sambata, situația neplacuta cu care s-a confruntat la un cunoscut hipermarket, cand casierița i-a trecut pe bonul de casa un produs pe care nu l-a cumparat și i-a incasat in plus aproape 100 de lei. Pentru ca i s-a parut prea mare suma pe ...

- Continuand seria expozitionala „Familii de artisti”, Galeria Romana va propune, in perioada 27 martie – 27 aprilie 2018, o intalnire cu Adela Petrescu, Ion, Maria si Ruxandra Grigorescu, cu lucrari din anii ’60 pana in primavara aceasta, a lui 2018, de la studii dupa natura la studii de societate, de…

- Ca jurnalista, Memona Hintermann avea sarcina de a acoperi evenimentele din razboiul dintre Ciad si Libia pentru postul de televiziune francez Fr 3. Ea a fost interpelata in cadrul unei conferinte de presa de catre un jurnalist de la publicatia Nouvelle Afrique care i-a spus ca liderul de la Tripoli…

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a apreciat miercuri ca este posibil un summit trilateral cu Coreea de Nord si Statele Unite, la care sa participe alaturi de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters. Deocamdata, Moon planifica…

- Sfidare și nesimțire maxima pe bani publici la Barlad. Angajații Aquavas și CPRUCANE iși spala autoturismele proprietate personala la serviciu. Facturile, desigur, platite de stat, adica de contribuabili.

- Schimb de replici uluitor in direct la Antena 3. Invitat la emisiunea lui Mihai Gadea, seful PSD, Liviu Dragnea s-a oprit din discurs, la un moment dat, si i-a adresat o intrebare incredibila moderatorului. Lui Dragnea i se parea ca e foarte frig in studio. Gadea i-a replicat imediat.LIVIU…

- Potrivit imaginilor video extrase de pe camerele de supraveghere din magazinul Kaufland din Arad, șoarecele a fost plasat in magazin, la raftul de lactate, inainte de a fi filmat. Pe imagini se poate observa cum barbatul plaseaza șoarecele printre produse, iar dupa cateva minute se intoarce pentru a-l…

- ♦ Compania devine al treilea jucator din economie care sare de acest prag dupa producatorul auto Dacia si grupul austriac OMV Petrom. Lantul german de hipermarketuri Kaufland, liderul comertului ali­men­tar din Romania, a terminat anul trecut cu afaceri de 10,1 mld. lei, cu 4% mai…

- Tudorel Toader nu ar trebui sa se implice in procedura de selectie a celor 3 procurori pe care Romania ii va propune pentru desemnarea Procurorului European, deoarece "a facut deja o alegere clara: de partea hotilor, nu a justitiei", afirma europarlamentarul Monica Macovei, fost ministru al Justitiei.…

- Pompierii sibieni intervin la un incendiu care a izbucnit miercuri dupa amiaza la depozitul de marfa al market ului Carrefour din Medias, magazinul fiind inundat cu fum, insa nu sunt persoane surprinse in interior, informeaza Agerpres.ro. Potrivit ISU Sibiu, arde cu flacara in interiorul depozitului…

- In aceasta primavara vor incepe lucrarile la bazinul acoperit de inot, ce va fi construit de Primaria Blaj din fondurile proprii. Investitia va costa aproximativ 4,5 milioane lei (fara TVA) si se va derula pe o perioada de doi ani de zile, autoritatile locale sperand ca bazinul acoperit de inot sa fie…

- Un nou hotel, cu camere moderne, sali de conferințe și secție wellness, a fost deschis, recent, la Sfantu Gheorghe, și aparține Eparhiei Reformate din Ardeal. Unitatea cuprinde, in afara structurii de trei stele, camere de doua stele, ce vor fi destinate studenților de la Universitatea „Sapientia” și…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, a propus, miercuri, intr-o interventie televizata, modificarea legislatiei in asa fel incat penalii care platesc prejudiciile din dosar sa nu faca inchisoare. “Statul trebuie sa recupereze banii. Nu cred ca a duce oamenii in puscarie reprezinta o solutie. rebuie…

- 'In acest vom avea multa continuitate. Sunt cateva investigatii mari pe care asteptam sa le terminam, una pe partea de comert alimentar. Avem investigatie in lucru care se va termina in urmatoarele luni, la Cora, Carrefour si altii. De asemenea, avem o investigatie mare pe partea de servicii financiare,…

- Pasajul subteran de la intersecția bulevardului Stefan cel Mare si Sfant cu strada Ismail din centrul capitalei vi fi deschis si pe timp de noapte, scrie IPN. Conducerea Primariei a dispus scoaterea porților de acces, care se inchideau pe seara.

- Consiliul General al Primariei Capitalei se intruneste joi, de la ora 11:00, pentru sedinta, avand pe ordinea de zi nu mai putin de 84 de proiecte. Printre acestea se afla si aprobarea bugetului Municipiului Bucuresti, documentul prin care se decide cum vor fi cheltuiti banii bucurestenilor in 2018.…

- Carrefour face o mutare care ii da peste cap pe rivalii sai de pe piața, promovand un serviciu prin care va aduce cumparaturile acasa, fara a mai fi nevoie sa va mai deplasați la supermarket. Este vorba despre serviciul Bringo. Produsele va vor fi furnizate la prețul din supermarket, in 90 de minute.…

- Dupa moartea lui Dinu Patriciu, fiicele miliardarului, Ana și Maria, i-au deschis proces fratelui lor vitreg, Andrei Alexandru Stefan. Ele cereau evacuarea acestuia din casa in care locuia dupa decesul tatalui sau vitreg. Ana și Maria au pierdut procesul deschis la Judecatoria Sectorului 1, Andrei …

- Prim-ministrul Shinzo Abe sustine ideea ca oamenii in varsta sa ramana in campul muncii pentru cat mai mult timp, ca parte a reformelor sale ce au drept scop cresterea economica si a productivitatii.

- Nora presedintelui Donald Trump a deschis un plic care ii era adresat lui Donald Trump jr. Scrisoarea a fost primita luni la ora 10.00 (17.00, ora Romaniei) la apartamentul celor doi din Manhattan, New York. Autoritatile nu au stabilit inca ce substanta era in plic. Vanessa Trump a fost spitalizata…

- Lidera Frontului National (FN) francez, Marine Le Pen, si-a anuntat duminica intentia de a schimba numele acestei formatiuni de extrema-dreapta, ca parte a unei initiative prin care ea doreste sa transforme partidul intr-o forta pregatita de guvernare, informeaza agentia Reuters.

- Discount. Pe rafturi si printre rafturi spinzura afise in culori tipatoare, aducind la cunostinta publicului cumparator ca intre 1 si 8 martie Complexul acorda un discount de 10% la orice bon care depaseste un milion de lei. Mare afacere nu e.

- Bihorenii aflati in cautarea unui loc de munca pot sa-si pregateasca CV-urile. Primul targ de job-uri al anului expune oferta celor mai importante companii din Oradea, vineri si sambata, 9 si 10 februarie, incepand cu ora 10:00, in Lotus Center, zona delimitata de hypermarket-ul Carrefour si…

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis marti pe rosu, dupa caderile de luni de la New York Stock Exchange.Caderea record a indicelui Dow Jones, care a starnit panica pe Wall Street, a fost "in mod clar un fenomen de piata", este de parere Jeffrey Kleintop, sef de strategii investitionale globale al companiei…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu-se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente sa depuna o singura declaratie. "Domnul presedinte Liviu Dragnea a cerut in…

- Auchan intentioneaza sa lanseze un nou concept My Auchan si va deschide magazine in toate benzinariile Petrom, dar si in alte locatii din tara. Segmentul magazinelor mici – supermarketuri si proximitate moderna - numara acum circa 1.600 de unitati cu vanzari anuale de 2,5 mld. euro si este disputat…

- Carmen Dan nominalizata ministru al Afacerilor Interne si in Cabinetul Dancila are ca prioritate dotarea Jandarmeriei cu echipamente de interventie, pentru ca jandarmii "sunt foarte solicitati". Afirmatia vine in contextul in care mai multi jandarmi au intervenit dur la protestele de pe 20 ianuarie.…

- Rare și Microsoft au avut probleme cu testele Closed Beta pentru Sea of Thieves, mulți gameri aflandu-se in imposibilitatea de a participa, deși erau eligibili. Ca urmare, studioul a decis ca inchiderea testelor sa fie amanata cu 2 zile, adica pe 31 ianuarie. Sea of Thieves este un first person action…

- Odata cu noul magazin deschis astazi, rețeaua ajunge sa numere 170 de unitați in format Loco. Totodata, compania iși continua extinderea in București, Iași și Popesti-Leordeni.

- Liderul mondial al tenisului feminin, Simona Halep, joaca maine dimineata meciul carierei. Romanca se bate cu Angelique Kerber pentru un loc in finala Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Wim Fissette, antrenorul belgian care a transformat-o radical pe Angelique Kerber in 2018,…

- O persoana a fost ucisa si mai multe ranite, marti, intr-un incident armat produs la un liceu din Kentucky, a anuntat guvernatorul acestui stat din partea central-estica a SUA, precizand ca atacatorul a fost retinut, relateaza AFP.Incidentul a avut loc loc la liceul Marshall County HS, din…

- Gigantul Amazon a deschis saptamana aceasta primul magazin unde nu ai nevoie decat de un smartphone. Amazon, cel mai mai retailer online din lume, a inaugurat in Seattle, unde se afla sediul companiei, un magazin fara casieri, unde clientii au nevoie doar de un smartphone si de aplicatia dedicata Amazon…

- Gigantul Amazon a deschis saptamina aceasta primul magazin unde nu ai nevoie decit de un smartphone. Amazon, cel mai mai retailer online din lume, a inaugurat in Seattle, unde se afla sediul companiei, un magazin fara casieri, unde clientii au nevoie doar de un smartphone si de aplicatia dedicata Amazon…

- Tehnologie de varf intr-un supermarket, la Seattle. Cei de la Amazon au deschis primul magazin complet automatizat și operat prin camere video inteligente. Lansarea a fost amanata inițial pentru ca tehnologia nu era pregatita.

- Un turist roman a fost ranit duminica la New York, in apropiere de Empire State Building, dupa ce un individ inarmat a deschis focul in urma unei dispute cu alte persoane, in incident fiind raniti inca doi barbati, respectiv tinta atacatorului si un alt trecator, informeaza New York Daily News. Potrivit…

- Amazon a deschis in Seattle un supermarket in care intri, iti alegi ce produse doresti, iar la iesire nu te opresti la casa pentru a plati, ci costul iti este automat extras din contul de Amazon. In decembrie 2016 compania deschidea un magazin care a fost folosit cu circuit inchis doar de angajati.…

- Amazon a inaugurat luni la Seattle primul supermarket automat denumit Amazon Go. Acesta este deschis de luni pâna vineri de la 7.00 la 21.00, iar clientii care îi trec pragul au parte de o experienta de cumparare inedita, informeaza bbc.com.

- Persoanele care iși pierd sau uita unele obiecte, banii sau actele in mijloacele de transport in comun sau in spațiile administrate de RATBV S.A., respectiv stații ori capete de linie, vor avea de astazi o șansa in plus sa-și recupereze lucrurile: operatorul de transport public de calatori din municipiul…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, miercuri, consultari cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier, seful statului spunand ca doreste o procedura rapida pentru instalarea unui nou guvern, dupa demisia premierului Mihai Tudose, caruia PSD i-a retras sprijinul politic.

- Un om a cumparat o doza de bere din magazin, dar a trait socul vietii cand a deschis-o ca sa o bea. Dupa ce inelul a fost rupt si doza tintita spre gura, a inmarmurit cand a vazut ca un sarpe se ascunde.

- Va propunem sa le dam atenția cuvenita – in ordinea gesturilor comise -, celor doi șoferi din imaginile pe care vi le prezentam, imagini pe care le-am primit pe adresa redacției Jurnal aradean/Aradon de la alți șoferi din traficul aradean suparați de gestul celor doi bizoni. DA! Și de aceasta data vorbim…

- Grupul francez Carrefour a anuntat achizitionarea unei participatii de 17% la retailerul online de moda Showroomprive.com, cu suma de 79 de milioane de euro, de la retailerul de mobilier Conforama, potrivit Reuters.

- Politistii prahoveni au deschis un dosar penal pentru sustragere sau distrugere de inscrisuri in cazul medicului care a fost filmat cu o camera ascunsa in timp ce refuza internarea unei femei de 87 de ani, rupand fisa medicala a acesteia, scrie AGERPRES. Citeste si: HALUCINANT - Polițistul-pedofil,…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat la finalul Comitetului Executiv National al PSD, ca nu renunta la ideea restructurarii Guvernului, precizand ca o va propune la CExN de la Iasi, care va avea loc la sfarsitul luni ianuarie.

- Brandul turcesc de moda pentru barbati Altinyildiz Classics (AC&CO) a intrat pe piata romaneasca cu doua magazine in Bucuresti. Retailerul tintesteste in urmatorii trei ani sa ajunga la o retea locala compusa din 15 magazine, in orasele mari ale tarii. 0 0 0 0 0 0

- A plecat de acasa, din Moldova, de la 17 ani. Acum are 29 și este stabilita de 12 ani in Italia, la Reggio Emilia. Vorbim de Anna Chirinciuc, originara din orașul Ungheni. A activat in diferite domenii in aceasta perioada, fie secretariat sau agenții imobiliare, iar nu demult tanara a decis sa mearga…

- De 15 ani, Marian Ilie este imobilizat intr-un carucior cu rotile. Cu toate acestea el s-a incapatanat sa-si urmeze visele si sa-i ajute pe cei din jurul sau. Dupa multe greutati a reusit sa construiasca prima pensiune agroturistica destinata persoanelor cu dizabilitati.

- In perioada Sarbatorilor de Iarna, majoritatea magazinelor din Alba funcționeaza dupa un program special. In cazul in care vrei sa mergi la cumparaturi in aceste zile, este bine sa știi programul unor supermarket-uri si locatii de cumparaturi din Alba Iulia. Citește și MESAJE DE ANUL NOU 2018: SUTE…