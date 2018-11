Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai frumoase targuri de Craciun din Romania iși deschide porțile oficial. Piața Mare este pregatita sa va introduca in atmosfera sarbatorilor de iarna. Cea de-a 12-a ediție a Targului de Craciun din Sibiu se va desfașura anul acesta in perioada 16 noiembrie 2018 – 03 ianuarie 2019 și…

- Bradul de Craciun din Ramnicu Valcea a fost deja montat in Scuarul Mircea cel Batran. Acesta a fost adus de pe muntele Cozia, masoara aproximativ 23 de metri si va veghea Targul „Decembrie Magic”, a carui deschidere oficiala este programata ...

- Inaugurarea proiectului „Christmas in Sibiu – Gastronomy.Culture.Tourism 2018” va lua forma unui spectacol de muzica și lumini – Radu Nechifor & Friends. Noutatea evenimentului din acest an consta intr-un spectacol

- Targul de Craciun din Sibiu va incepe in 16 noiembrie, in Piata Mare din centrul istoric al municipiului, cu un concert sustinut de artistii Radu Nechifor si Paula Seling, au anuntat miercuri organizatorii,...

- Targul de Craciun din acest an va fi deschis de Primaria Brasov, in Piata Sfatului, in perioada 1 decembrie - 13 ianuarie 2019, informeaza intr-un comunicat transmis AGERPRES, biroul de presa al institutiei. Mesterii artizani si cei interesati de inchirierea unui spatiu in vederea vanzarii…

- Must, pastrama, fructe și legume proaspete, branzeturi și alte produse lactate, miere, produse tradiționale din carne, multe alte bunatați din gradinile producatorilor vor putea fi achiziționate, in fiecare zi, de azi si pana duminica, din traditionalul targ „Toamna Piteșteana” organizat in Piata Milea.…

- Un camin pentru varstnici, care arata ca un hotel de lux, a fost deschis la Sura Mica, in judetul Sibiu. Cu o investitie de peste 2,5 milioane de euro, trei prieteni au pus bazele unei locatii unde romani si sasi deopotriva beneficiaza de ingrijire medicala, terapie si confort.

- Keo și Misty și-au botezat fetița in mare secret, departe de București și de ochii curioșilor. Artistul a morturisit ca evenimentul a fost așa cum și-a dorit atat el, cat și iubita lui. Arya a fost creștinata in biserica in care și tatal ei a fost botezat. „Arya, Arya… Sa stii ca a fost foarte frumos,…