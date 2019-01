Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura saudita a admis ca jurnalistul saudit disident Jamal Khashoggi a murit dupa ce a fost sedat in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, dupa care trupul sau a fost dezmembrat. Pana acum, Riadul a arestat 21 de suspecti in acest caz, cerand pedeapsa capitala pentru cinci dintre acestia.

- Salah Khashoggi, fiul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, ucis la 2 octombrie in Consulatul saudit de la Istanbul, a parasit Arabia Saudita impreuna cu familia sa, in urma ridicarii interdictiei de calatorie care-i era impusa, a anuntat joi Human Rights Watch (HRW). "Salah si familia sa…

- Guvernul saudit a anuntat marti ca toate persoanele implicate in moartea jurnalistului Jamal Khashoggi la consulatul Arabiei Saudite la Istanbul vor trebui sa dea socoteala, 'indiferent cine sunt ele', transmite AFP.''Au fost luate masuri de catre regat pentru a descoperi adevarul si a pedepsi…

- Turcia va dezvalui ”intregul adevar” despre uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la Istanbul, a promis duminica presedintele tarii, Recep Tayyip Erdogan, iar Riadul a dat asigurari, la randul sau, ca nu cunoaste ”detaliul” circustantelor mortii acestuia, pecum locul unde se afla corpul,…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat ca presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a dat asigurari, in timpul discutiilor pe care le-au avut miercuri la Ankara, ca oficialii sauditi coopereaza in ancheta turca in legatura cu disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters.…

- O echipa formata din investigatori din Turcia si Arabia Saudita vor perchezitiona consulatul turc la Istanbul, luni, ca parte a anchetei privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, a informat o sursa diplomatica din Turcia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Arabia Saudita inca nu coopereaza in ancheta privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la consulatul din Istanbul si trebuie sa le permita anchetatorilor turci sa intre in cladire, a declarat sambata ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu, transmite AFP. ''Inca nu am vazut…

- Arabia Saudita si-a exprimat satisfactia vineri pentru deschiderea unei anchete comune cu Turcia in vederea elucidarii "circumstantelor" disparitiei la Istanbul a jurnalistului disident saudit Jamal Khashoggi, a informat agentia oficiala saudita de presa, transmite AFP. "O sursa oficiala si-a exprimat…