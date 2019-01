S-a deschis pârtia din Sărărie. Preţul unei urcări rămâne 2 lei Potrivit unui comunicat, pretul unei urcari cu teleschiul este de 2 lei, iar un abonament pentru copii (cu varsta sub 14 ani) costa 10 lei pentru 12 urcari, in timp ce cel rezervat adultilor este de 20 lei (tot 12 urcari). „Un echipament complet poate fi inchiriat cu 10 lei pe ora. Cei care doresc sa inchirieze doar claparii, schiurile sau betele trebuie sa achite 5 lei pe ora", se arata in comunicatul Primariei. Partia din Sararie a fost omologata (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Iubitorii de schi sau sanius au ocazia sa practice aceste sporturi de iarna in Municipiul Iași. Partia din Sararie funcționeaza normal, astazi, vineri, 11 ianuarie, programul fiind intre orele 16.00 și 23.00, iar sambata si duminica intre orele 12.00 si 23.00.

- Pretul unei urcari cu teleschiul este de 2 lei, iar un abonament pentru copii (cu varsta sub 14 ani) costa 10 lei pentru 12 urcari, in timp ce cel rezervat adultilor este de 20 lei pentru 12 urcari. Un echipament complet poate fi inchiriat cu 10 lei pe ora. Cei care doresc sa inchirieze doar claparii,…

