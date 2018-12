Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii avertizeaza ca in Muntii Fagaras si Bucegi, la altitudini de peste 1.800 de metri, este risc mare de producere a unor avalanse – 4, pe o scara de la 1 la 5 – intrucat stratul de zapada proaspat depusa depaseste in unele locuri 50 de centimetri, iar pe vai si in zonele adapostite…

- Documente atasate: Alerta de avalanse In ultimele 24 ore vremea s-a ameliorat din punct de vedere al precipitațiilor. Cerul a fost mai mult noros, devenind variabil la sfarșitul intervalului și doar izolat a mai nins slab. Vantul a suflat slab la moderat, cu unele intensificari izolate. Local s-a…

- A venit iarna! A inceput sa ninga și la munte, iar peisajele sunt de poveste pe Dealul Mare, spre Campeni. Drumul este acoperit de zapada, iar traficul se desfașoara in condiții de iarna. Zapada cazuta in ultimele 24 de ore a facut ca pe drumurile din Alba se se circule, sambata, in conditii de iarna.…

- Stațiunea Straja are condiții perfecte pentru practicarea sporturilor de iarna. In stațiunea montana a nins abundent, iar stratul de zapada s-a așternut. De altfel, in ajutorul naturii au venit și administratorii domeniului schiabil, care au completat cu zapada artificiala și au batut partiile. Sfarșitul…

- La Sinaia, gondola functioneaza dupa program normal, dar traseele montane spre platoul Bucegi au fost inchise N. Dumitrescu Valul de frig ce a ajuns in Romania a adus cu el, la cotele inalte, inclusiv zapada. Ieri, de pilda, la Varful Omu, la ora pranzului, au fost inregistrate minus 11,1 grade C, in…

- Deși afara e inca destul de cald, in trei saptamani vom intra in iarna calendaristica. Iar cand spui iarna, spui zapada. Și cand spui zapada, nu poți sa nu te gandești la saniuș. Și cand s-a gandit la saniuș, Valentin Bot, primarul comunei Șiria, și-a propus sa amenajeze o partie pentru toți…

- A inceput sa ninga viscolit pe Transfagarașan, stratul de zapada ajungand la 3 centimetri. Drumarii intervin pentru a menține drumul practicabil, iar meteorologii spun ca ninsoarea și frigul vor continua toata ziua, scrie Mediafax.Potrivit unei informari a CNAIR, miercuri a inceput sa ninga…