- Parcarea supraetajata de la ISHO, care are noua etaje, este deja functionala. Parcarea deserveste birourile din proiectul dezvoltat de Mulberry Development si Ovidiu Sandor, dar va putea fi folosita si de soferii care au nevoie opreasca in aceasta parte a orasului.

- Șantierul deschis in zona centrala a Timișoarei ramane deschis, insa de luni lucrarile se muta la trotuare. Asta inseamna ca toate trotuarele care... The post Șantierul din zona centrala a Timișoarei se muta pe trotuare appeared first on Renasterea banateana .

- Scandal marți dimineața in zona Piața Unirii din Timișoara, unde grupuri de suporteri s-au incaierat, incidentul lasandu-se cu geamuri sparte și un barbat a fost ranit ușor, refuzand insa tratamentul medical. Un grup de dinamoviști a fiost interceptat in zona sensului giratoriu de la Punctele Cardinale,…

- Zona din Piața Unirii s-a transformat, astazi, intr-un camp de batalie intre suporterii celor de la Dinamo București, veniți in vestul țarii pentru meciul din Cupa Romaniei, cu UTA, respectiv cei de la ASU Politehnica Timișoara. Zeci de persoane s-au incaierat la intersecția strazilor Matei Corvin și…

- Șoferii pot circula din nou prin zonele care au fost restricționate timp de trei zile in centrul Timișoarei. Chiar daca lucrarile nu sunt in totalitate incheiate, asfaltul a fost turnat, astfel ca muncitorii au indepartat, in jurul orei 14.30, balizele care blocau traficul auto la intersecția dintre…

- In ultimele saptamani, timișorenii aflați in trafic au fotografiat o mulțime de mașini de lux, circuland pe strazile din oraș fara placuțe de inmatriculare. Șoferii surprinși in aceste imagini? Cetațeni de etnie roma veniți in Timișoara, in luna august, pe perioada vacanței. Situația a aparut,…