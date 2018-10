S-a demonstrat științific. Un mic grup de oameni conduce lumea. Cine sunt ei Un studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea din Zurich, Elvetia, a demonstrat prin calcule si cifre exacte, ca un grup mic de companii si corporatii - in special bancile - au o influenta uluitoare asupra economiei mondiale, noteaza Antena 3.ro. Elvetienii au luat in calcul toate cele 43.060 de multinationale din intreaga lume, dupa care au realizat o harta cu relatiile dintre ele, iar rezultatul este surprinzator. Se poate vedea pe aceasta harta ca 147 din ele formeaza o "super-entitate" care invart si au la dispozitia lor 40% din banii tuturor multinationalelor din lume. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

