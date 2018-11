Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 3 noiembrie 2018, in jurul orei 18.00, politistii Secției 2 Poliție Rurala Vintu de Jos, in timp ce actionau pe raza localitatii Straja, comuna Berghin, l-au depistat pe un barbat de 58 de ani, din comuna, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii…

- Ieri, 4 noiembrie 2018, in jurul orei 13.00, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata de catre un cetatean din municipiu, cu privire la faptul ca i-a fost sustras autoturismul pe care-l lasase parcat pe strada Gheorghe Sincai. In urma verificarilor efectuate, autoturismul a fost identificat,…

- La data de 4 noiembrie 2018, in jurul orei 19.00, politistii Sectiei 6 Poliție Rurala Jidvei, in timp ce actionau pe raza localitatii Sancel, l-a depistat pe un barbat de 64 de ani, din Italia, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Politistii din Alba Iulia au retinut doi tineri, care sunt banuti de furt in scop de folosinta si distrugere prin incendiere. Cei doi ar fi sustras, din Alba Iulia, un autoturism pe care l-au abandonat in localitatea Hapria, iar pentru a șterge urmele faptei, l-au incendiat. Vor fi prezentati in fata…

- La data de 7 octombrie 2018, in jurul orei 02.15, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos, in timp ce actionau pe DJ 107 C, pe raza comunei Vintu de Jos, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 36 de ani, din Cugir. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- La data de 20 septembrie 2018, in jurul orei 13.00, politistii Sectie 2 Politie Rurala Vintu de Jos au intervenit la o locuinta din comuna Vintu de Jos de unde o femeie semnalase, prin 112, faptul ca este agresata de catre concubin. Politistii au constatat ca, pe fondul consumului de bauturi alcoolice…

