- SIMONA HALEP - NAOMI OSAKA LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT STREAMING INDIAN WELLS 2018: Simona Halep, liderul mondial in ierarhia feminina de tenis, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, miercuri, dupa ce a invins-o…

- Jucatoarea rusa de tenis Daria Kasatkina (20 ani) s-a calificat in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale in valoare de 7,972 milioane dolari, invingand-o in trei seturi, 4-6, 6-4, 7-5, pe americanca Venus Williams, in prima partida din penultimul act al competitiei.…

- Daria Kasatkina (18 WTA) isi continua parcursul excelent la Indian Wells si se califica in finala competitiei dupa ce a invins-o pe reprezentanta gazdelor, Venus Williams (8 WTA), cu scorul de 4-6; 6-4 si 7-5. Kasatkina isi va disputa titlul cu castigatoarea partidei dintre Simona Help si Naomi Osaka.

- Simona Halep o intalnește pe jucatoarea japoneza Naomi Osaka, in varsta de 20 de ani, locul 44 WTA. Cele doua s-au mai intalnit de trei ori pana acum, Halep ieșind invingatoare de fiecare data. Daca va invinge o va intalni in finala pe Daria Kasatkina care a trecut de Venus Williams in 3 seturi in…

- Daria Kasatkina s-a calificat in finala turneului de la Indian Wells. Rusoaica a invins-o in trei seturi (4-6, 6-4, 7-5) pe americanca Venus Williams (37 de ani, locul 8 WTA). Daria Kasatkina (20 de ani, locul 19 WTA) bifeaza astfel a doua ei finala din 2018. Pe prima a disputat-o in februarie, la…

- Dupa ce Simona Halep si japoneza Naomi Osaka au reusit sa se califice in penultima faza a turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, au fost stabilite si celelalte doua semifinaliste. Daria Kasatkina, simpatica jucatoare de 20 de ani din Rusia, clasata pe locul 19 WTA, a obtinut o…

- "Imi pare cu adevarat rau ca am fost nevoita sa ma retrag de la unul din turneele favorite, din cauza unei accidentari la antebratul stang. Fac tot posibilul ca sa revin cat mai rapid in circuit", a afirmat Sarapova, fost lider mondial, castigatoare a cinci turnee de Mare Slem. Rusoaica, in varsta…

- Simona Halep este la doar un pas de a juca o noua finala la un turneu major in acest an. Dupa ce a cedat in ultimul act la Australian Open, liderul mondial a ajuns in semifinala turneului de la Indian Wells. In semifinala competitiei, aceasta va juca impotriva niponei, Naomi Osaka. Halep porneste…

- Naomi Osaka (20 de ani, 44 WTA) a invațat din duelurile precedente cu Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) și știe ce are de facut pentru a ajunge in finala Indian Wells. Simona Halep - Naomi Osaka este ultimul meci al zilei de pe arena centrala, dupa dupa terminarea infruntarii dintre Daria Kasatkina…

- Organizatorii turneului WTA de la Indian Wells au anunțat programul semifinalelor, care se vor disputa sambata dimineața. Meciul dintre Simona Halep și Naomi Osaka se va juca dupa intalnirea Venus Williams – Daria Kasatkina, cel mai probabil in jurul orei ...

- Simona Halep, locul I WTA, va evolua, sambata, dupa ora 05.30, cu japoneza Naomi Osaka, locul 44 WTA, in semifinalele turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Partida aceasta este ultima a zilei de vineri (la Indian Wells), pe arena principala,titreaza News.ro. Inaintea meciului…

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) joaca sambata, in jurul orei 05:30, impotriva lui Naomi Osaka (20 de ani, 44 WTA), semifinalele turneului de la Indian Wells. Simona Halep - Naomi Osaka este ultimul meci al zilei de pe arena centrala, dupa dupa terminarea infruntarii dintre Daria Kasatkina și Venus Williams. …

- Jucatoarea americana de tenis Venus Williams, numarul 8 mondial, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Indian Wells (Statele Unite), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o in doua seturi, 6-3, 6-2, pe spaniola Carla Suarez Navarro (nr.27), intr-o partida disputata joi.…

- Americanca Venus Williams, locul 8 WTA si cap de serie numarul 8, s-a calificat in semifinalele turneului de la Indian Wells, dupa ce a invins-o, vineri, cu scorul de 6-3, 6-2, pe spaniola Carla Suarez Navarro, locul 27 WTA si cap de serie numarul 27.Venus Williams s-a impus dupa un meci care…

- Organizatorii turneului WTA de la Indian Wells au anunțat programul semifinalelor, care se vor disputa sambata dimineața. Meciul dintre Simona Halep și Naomi Osaka se va juca dupa intalnirea Venus Williams - Daria Kasatkina, cel mai probabil in jurul orei 05:30.Venus Williams (SUA, 37 de ani,…

- Turneul de la Indian Wells. Kerber a fost nimicita de Kasatkina in mai puțin de o ora! Nemțioaca Angelique Kerber a suferit o infrangere categorica in fața rusoaicei Daria Kasatkina (0-6, 2-6), in sferturile de finala ale turneului de la Indian Wells. A fost una dintre cele mai usturatoare corecții…

- Ce crede Simona Halep despre Ion Țiriac. Liderul mondial din tenisul feminin a vorbit in presa spaniola despre relația pe care o are cu omul de afaceri. “Tiriac m-a ajutat sa fiu puternica”, a declarat Simona Halep pentru Marca, ziarul iberic numind-o pe romanca “regina tenisului”. Intrebata cat de…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul doi mondial, a fost eliminata in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, fiind invinsa in doua seturi, 6-4, 7-5 de rusoaica Daria Kasatkina. Wozniacki, care spera sa castige…

- Simona Halep, numarul unu mondial, a invins-o pe croata Petra Martic (51 WTA) in trei seturi si s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Indian Wells, informeaza site-ul postului Fox Sports. Jucatoarea romana a invins-o pe Martic, cu 6-4, 6-7 (5), 6-3, intr-un meci care a durat…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a va fi adversara Simonei Halep in semifinalele turneului de la Indian Wells. Osaka a reusit sa o elimine pe Karolina Pliskova din Cehia, in doua seturi, 6 2, 6 3. Halep si Osaka s au intalnit pana acum de trei ori, reprezentanta tarii noastre reusind sa se impuna…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a produs surpriza sferturilor de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (SUA), reusind sa o elimine pe Karolina Pliskova din Cehia, favorita numarul 5, in fata careia s-a impus in doua seturi, 6-2, 6-3, intr-o partida disputata miercuri. La…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, a fost eliminata in optimile de finala ale turneului de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale in valoare de 7.972.535 dolari, fiind invinsa in doua seturi, 6-4, 7-5 de rusoaica Daria Kasatkina, intr-o partida disputata marti.…

- Simona Halep va ramane pe primul loc in clasamentul WTA și dupa Indian Wells. Principala sa concurenta, Caroline Wozniacki, a fost eliminata in optimi in cadrul turneului californian de catre rusoaica Daria Kasatkina (19 WTA). Daneza a fost invinsa cu scorul de 6-4, 7-5 intr-o ora și 40 de minute.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa ce a invins-o in doua seturi pe chinezoaica Qiang Wang, cu 7-5, 6-1.

- HALEP - WANG LIVE la INDIAN WELLS. ONLINE STREAM Digi BNP Paribas Open - VIDEO. Halep, campioana la Indian Wells in 2015, va juca pentru un loc in sferturi cu chinezoaica Qiang Wang, care a dispus de Kristina Mladenovic cu 6-1, 6-2. "M-am antrenat acum cateva zile cu ea. E o adversara…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o in trei seturi, 6-4, 2-6, 6-3, pe belarusa Aleksandra Sasnovici, intr-o partida disputata luni.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat cu dificultate in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, duminica, dupa ce s-a impus in trei seturi in fata americancei Caroline Dolehide, cu 1-6,…

- Sorana Cirstea, locul 35 WTA, a fost invinsa, duminica, de americanca Venus Williams, locul 8 WTA si cap de serie numarul 8, cu scorul de 6-3, 6-4, in turul al doilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Sorana Cirstea a inceput "timid" jocul cu Venus Williams, cu…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, miercuri, inaintea debutului sau la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells (California), ca si-a revenit dupa finala jucata al Australian Open.''Pot spune ca mi-am revenit dupa Australian Open. A fost dificil.…

- Ucraineanca Elina Svitolina, nr. 4 mondial, o va intalni in semifinalele turneului de tenis WTA de la Dubai, dotat cu premii totale de 733.900 de dolari, pe germanca Angelique Kerber, nr. 9 mondial, informeaza Agerpres. Joi, in sferturile de finala al turneului de la Dubai, Svitolina a invins-o in doua…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki va ramane pe primul loc in clasamentul mondial, dupa ce s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Doha, dotat cu premii totale de 3.173.000 de dolari, vineri, gratie victoriei cu 7-6 (7/4), 1-6, 6-3 in fata germancei Angelique Kerber, coroborata…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, liderul mondial, a fost eliminata vineri de rusoaica Daria Kasatkina, 7-6 (2), 6-3, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu premii totale de 733.900 dolari. Wozniacki a redevenit de curand lider mondial…

- Caroline Wozniacki, liderul mondial, a fost eliminata vineri de rusoaica Daria Kasatkina, 7-6 (2), 6-3, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu premii totale de 733.900 dolari.Wozniacki a redevenit de curand lider mondial dupa ce a detronat-o pe romanca…

- Simona Halep a fost amendata la Australian Open. Vezi ce suma trebuie sa plateasca Simo. Simona Halep a primit o amenda din partea organizatorilor turneului de la Melbourne pentru coaching. Concret, Simona Halep va trebui sa achite 15.000 de dolari pentru ca antrenorul ei, Darren Cahill, i-a trasmis…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a fost invinsa cu 7-6 (2), 3-6, 6-4, de daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, sambata, la Melbourne, in finala turneului Australian Open. Halep (26 de ani) a ratat pentru a treia oara cucerirea unui titlu de Mare Slem, dupa ce…

- SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO ONLINE EUROSPORT STREAMING: Simona Halep si Caroline Wozniacki au trasee asemanatoare in cariera. Ambele evolueaza cu presiunea de a fi ajuns numarul 1 mondial fara un turneu de Mare Slem in palmares. Danezei i s-a intamplat in 2010, in vreme ce Simonei i…

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat în premiera în finala turneului Australian Open, joi, la Melbourne, dupa ce a învins-o în penultimul act pe germanca Angelique Kerber, cu 6-3, 4-6, 9-7. Citește și: Detalii-șoc despre…

- Cați bani caștiga Halep daca o invinge pe Wozniacki in finala Australian Open 2018. Romanca de 26 de ani, liderul WTA, a trecut in semifinale de Angie Kerber, 6-3, 4-6, 9-7 , și s-a calificat in finala de sambata cu daneza Caroline Wozniacki . Pentru calificarea in finala de simplu, Halep s-a ales cu…

- Cand joaca Halep cu Wozniacki. Simona Halep – Caroline Wozniacki, finala Australian Open 2018 și batalia pentru locul 1 WTA, e programat sambata dimineața, la 10.30. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in premiera in finala turneului Australian Open, joi, la Melbourne,…

- Ce bani a incasat Halep pentru calificarea in finala Australian Open 2018. Romanca de 26 de ani, liderul WTA, a trecut in semifinale de Angie Kerber, 6-3, 4-6, 9-7 , și s-a calificat in finala de sambata cu daneza Caroline Wozniacki . Pentru calificarea in finala de simplu, Halep s-a ales cu un cec…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in premiera in finala turneului Australian Open, joi, la Melbourne, dupa ce a invins-o in penultimul act pe germanca Angelique Kerber, cu 6-3, 4-6, 9-7. Halep a facut unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei…

- Simona Halep - Angelique Kerber este meciul care definitiveaza finala feminina de la Australian Open 2018, joi dimineata. Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, este prima finalista a intrecerii feminine de la Australian Open, dupa ce a invins-o, joi, in doua seturi 6-3, 7-6 (2), pe sportiva belgiana Elise…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, s-a calificat în finala Openului Australiei, învingând-o în doua seturi, 6-3, 7-6 (7/2), pe belgianca Elise Mertens, în prima partida din penultimul act al competitiei, disputata joi la Melbourne.…

- Jucatoarea daneza s-a calificat in finala feminina a Openului Australiei, invingand-o pe belgianca Elise Mertens in doua seturi, scor 6-3, 7-6. Jucatoarea daneza Caroline Wozniacki poate deveni nr.1 mondial daca obține o performanța mai buna decat Simona Halep la Australian ...

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in semifinale la Australian Open, dupa ce a trecut de Karolina Pliskova, locul 6 WTA, scor 6-3, 6-2. Este cea mai buna performanța din cariera la Antipozi! Maine, la o ora ce urmeaza sa fie anunțata de organizatori, in semifinale, Simona Halep, o va intalni pe…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, numarul doi mondial, a primit un wildcard pentru turneul WTA de la Sydney, care va avea loc saptamâna viitoare, au anuntat, joi, organizatorii, citati de Reuters. Campioana de la Wimbledon spera sa îsi completeze astfel pregatirea…