Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu a anunțat in urma cu puțin timp ca, in urma unei ședințe fulger cu liderii grupurilor politice, a fost schimbat calendarul moțiunii de cenzura. S-a decis ca documentul sa fie citit, joi 3 octombrie, iar dezbaterea și votul sa aiba loc peste exact o saptamana, adica joi, 10 octombrie.