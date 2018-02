Stiri pe aceeasi tema

- Anul scolar 2018-2019 va incepe in 10 septembrie, iar vacanta de iarna va avea o durata de trei saptamani, a decis, miercuri, ministrul Educatiei Valentin Popa, in urma consultarii cu reprezentanti ai organizatiilor de parinti, ai elevilor, ai sinidcatelor din invatamant si ai patronatelor."Ministerul…

- "Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a organizat miercuri, 7 februarie, o sedinta a Comisiei de Dialog Social (CDS) in cadrul careia au fost dezbatute o serie de proiecte ce urmeaza a fi aprobate in perioada urmatoare. Principalul subiect aflat pe ordinea de zi a fost draftul ordinului de ministru privind structura…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a decis ca in anul scolar 2018 - 2019 cursurile sa inceapa pe data de 10 septembrie, iar vacanta de iarna sa fie de trei saptamani, dupa consultari cu partenerii sociali, in cadrul unei sedinte a Comisiei de Dialog Social, organizata de MEN.

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a aprobat structura anului scolar 2018-2019. Potrivit calendarului pentru anul scolar 2018 – 2019, semestrul I are 18 saptamani dispuse in perioada 10 septembrie 2018 – 1 februarie 2019.

- Elevii incheie, vineri, primul semestru al anului scolar 2017-2018, urmand sa aiba vacanta o saptamana, pana pe 11 februarie. Urmatoarea vacanta pe care o vor avea elevii va fi cea de primavara, intre 31 martie si 10 aprilie.

- Ministerul Educației Naționale a aprobat calendarul simularii probelor scrise ale examenelor naționale din anul școlar 2017-2018 Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 7 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII). De asemenea,…

- Parintii si elevii vor ca anul scolar 2018 - 2019 sa inceapa pe 17 septembrie si nu o saptamana mai devreme. 76,95% dintre persoanele care au raspuns unui chestionar al Ministerului Educatiei Nationale vor ca anul scolar viitor sa inceapa luni 17 septembrie 2018.

- Elevii se intorc astazi la scola din vacanta de iarna. Acestia au avut vacanta pana pe 14 ianuarie, insa nu au stat mai mult acasa comparativ cu anul scolar trecut, cei mici incepand vacanta de pe 22 decembrie, adica cu doua zile inainte de ajunul Craciunului. Structura anului scolar este diferita fata…

- Mai exact, vacanta de vacantei de iarna are loc in intervalul 23 decembrie 2017 - 14 ianuarie 2018. Din data de 15 ianuarie elevii vor incepe scoala. De asemenea, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, vacantele elevilor din toate ciclurile de invatamant sunt programate astfel:…

- Anul scolar 2017 – 2018 a venit cu modificari fata de anul trecut scolar. Elevii vor avea o saptamana in plus de vacanta de Sarbatori, generozitate care va scurta tot anul scolar cu 7 zile. Structura noului an scolar a fost publicata in Monitorul Oficial, dupa ce s-a aflat in dezbatere publica.

- Potrivit Raportului emis de Bursa de Valori Bucuresti, Consiliul de Administratie al BRD Groupe Societe Generale a decis urmatoarele modificari in Organul de Conducere al societatii.In conformitate cu art. 113 lit. A din Regulamentul CNVM nr. 1 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare,…

- In clasamentul realizat de Unitatea de Management a Proiectelor cu Finantare Externa de la Ministerul Educatiei Nationale, proiectul TUIASI are 92,50 puncte si este pe prima pozitie din lista celor ce vor fi finantate, cu o suma estimata de aproximativ 906.000 de lei. Pe pozitia a doua este un proiect…

- Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Liviu Pop prezinta o statistica a absolventilor de liceu si a celor care au promovat Bacalaureatul, care nu este deloc imbucuratoare. "Datele statistice indica urmatoarele: in anul scolar 2014-2015 am avut 191.447 absolventi ai invatamantului liceal; dintre acestia…