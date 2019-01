Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Leș este noua ținta preferata a lui Klaus Iohannis! Președintele il taxeaza, la aproape fiecare ieșire publica, pe ministrul Apararii. Miza: numirea șefului Statului Major al Armatei. In decembrie 2018, la ultima ședința a CSAT, Leș i-a propus un alt șef al Armatei in locul generalului Nicolae…

- MApN cere revocarea decretului emis de Iohannis referitor la șeful Armatei Ministerul Apararii Nationale a depus ieri o plângere prealabila la Administratia Prezidentiala, prin care solicita revocarea decretului emis de presedintele Klaus Iohannis în data de 28 decembrie 2018 privind…

- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, spune ca prelungirea mandatului generalului Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Apararii reprezinta un semnal negativ la adresa elitei militare pentru ca insinueaza existența unei „crize de leadership” și relateaza ca a trimis CSAT-ului cu 10 zile inainte documentele…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat, luni, referitor la decizia lui Klaus Iohannis de prelungire cu un an a mandatului generalului Nicolae Ciuca in funcția de șef al Statului Major al Apararii, ca președintele a bagat și „Armata Romana in acest razboi politicianist”.„Nu…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, este de parere ca decretul presedintelui Klaus Iohannis privind prelungirea mandatului generalului Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Apararii este ilegal. El a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ca, in contextul in care Romania detine Presedintia…

- Decretul presedintelui privind seful SMAp, publicat in Monitorul Oficial A fost publicat în Monitorul Oficial decretul prin care presedintele Klaus Iohannis a prelungit cu un an mandatul generalului Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Apararii (SMAp). Seful statului avertiza, ieri,…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat publicarea decretului in Monitorul Oficial, asta cu toate ca nu puține au fost vocile care spuneau ca un decret emis in afara legii, (n.r. - prelungirea mandatului șefului Armatei se face la propunerea ministrului Apararii cu avizul premierului) nu ar…

- Ministrul Apararii Gabriel Les a declarat, dupa refuzul lui Klaus Iohannis de numire a propunerii MApN in functia de sef al Statului Major, ca in ianuarie va veni cu o noua propunere, iar presedintele putea sa prelungeasca mandatul lui Nicolae Ciuca doar la propunerea ministrului.