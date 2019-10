Stiri pe aceeasi tema

- Campania pentru alegerile prezidentiale a inceput sambata, cu 14 candidati la functia de sef al statului si cu noi masuri - romanii din diaspora pot vota la urna pe parcursul a trei zile sau prin corespondenta. Printre candidati se numara actualul presedinte al Romaniei, Klaus Iohannis, si premierul…

- S-a incheiat perioada inscrierilor in cursa electorala pentru alegerile prezidențiale. Zece candidați au ramas in cursa, dupa ce unii au fost respinși, iar alții au renunțat sa iși mai depuna candidatura. Iata liata completa a candidaților pentru Cotroceni: Klaus Iohannis – președintele in exercițiu …

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca aproape 80.000 de alegatori romani s-au inregistrat pe portalul www.votstrainatate.ro, ceea ce reprezinta aproximativ 20 % din numarul romanilor din diaspora care au votat la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019. AEP precizeaza ca romanii din…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a vorbit intr-un interviu acordat DCnews despre “o posibila intelegere tacita” intre presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila. Intelegerea, spune Tariceanu ar ajuta-o pe Viorica Dancila sa supravietuiasca in functia de premier. Si presedintele…

- Calendarul alegerilor prezidențiale de anul acesta a fost aprobat de Guvern in cadrul ședinței de marți. Astfel -a stabilit oficial ca primul tur al alegerilor prezidențiale sa aiba loc pe 10 noiembrie, iar cel de-al doilea pe 24 noiembrie. O premiera la alegerile prezidențiale de anul acesta o reprezinta…

- Membrii ALDE au decis, miercuri, candidatul pe care partidul il va susține la alegerile prezidențiale. Dupa ce ieri PSD a stabilit ca va merge cu Viorica Dancila in cursa pentru alegerile prezidențiale, Calin Popescu Tariceanu a fost ales, miercuri, candidat al ALDE la scrutinul din toamna, eliminandu-se…