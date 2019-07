Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud informeaza ca, in perioada 15.07-04.08.2019, se vor efectua lucrari de modernizare a rețelei electrice de distribuție a energiei electrice in Piata Sfatului, in zona strazilor Mureșenilor si George Baritiu. Aceasta lucrare de modernizare…

- Sesiunea de inscrieri a Concursului international de interpretare Cerbul de Aur 2019 s-a incheiat, iar, pe 12 iulie, juriul de selectie ii va anunta pe cei 12 finalisti alesi din 71 de candidati din 21 de tari, precum Africa de Sud, Italia, Israel, Rusia, Australia, Romania, Germania, potrivit TVR.…

- Sesiunea de inscrieri a Concursului international de interpretare Cerbul de Aur 2019 s-a incheiat, iar, pe 12 iulie, juriul de selectie ii va anunta pe cei 12 finalisti alesi din 71 de candidati din 21 de tari, precum Africa de Sud, Italia, Israel, Rusia, Australia, Romania, Germania, potrivit TVR.Editia…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Mihai Fifor a transmis, joi, un mesaj catre colegii din partid, inainte de Congresul de sambata, cand se va alege noua conducere centrala. Fifor candideaza pentru un post de secretar general si spune ca acest Congres nu trebuie sa fie despre functii ci despre…

- Gheorghe Ialomițianu, fost ministru al Finanțelor, a anunțat luni dimineața ca a demisionat din PNL Brașov. „Astazi am decis sa imi dau demisia din PNL Brașov. Mulțumesc foștilor colegi din acest partid pentru buna colaborare”, a scris Ialomițianu, luni dimineața, pe Facebook. Gheorghe Ialomițianu,…

- Incepand de astazi, ediția cu numarul 19 a Festivalului Internațional Cerbul de Aur iși așteapta concurenții. Joi, 6 iunie, organizatorii au deschis inscrierile pentru Concursul international de interpretare. 12 finaliști vor canta pe scena festivalului pentru premii in valoare de peste 55 de mii de…

- Incepand de astazi, ediția cu numarul 19 a Festivalului Internațional Cerbul de Aur iși așteapta concurenții. Joi, 6 iunie, organizatorii au deschis inscrierile pentru Concursul international de interpretare. 12 finaliști vor canta pe scena festivalului pentru premii in valoare de peste 55 de mii de…

- De astazi, absolventii de liceu (clasele a XII-a și a XIII-a) au intrat in examenul de Bacalaureat, sustinand proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Brasov, in judet, din promotia…