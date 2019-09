Stiri pe aceeasi tema

- La final de vacanța, polițiști, jandarmi, pompieri și specialiști A.N.I.T.P. și A.N.A. au fost prezenți in mijlocul comunitații și au discutat cu copiii și parinții despre siguranța celor mici. Acțiunea a avut loc in cadrul Campaniei de informare și prevenire “#10 PENTRU SIGURANȚA”, derulata, la nivel…

- Vineri 6 septembrie 2019 reprezentanii instituiilor judeene ale Ministerului Afacerilor Interne au demarat activitile de prevenire în cadrul Campaniei &bdquo10 pentru siguran&rdquo.În cadrul acesteia se va pune accent pe creterea gradului de informare a elevilor prinilor i profesorilor pen...

- Toate structurile din teritoriu ale Ministerului Afacerilor Interne vor desfasura o campanie la nivel national, avand ca scop pregatirea elevilor, parintilor si profesorilor pentru un an scolar fara evenimente neplacute.

- In sate sau in orasele mici, oamenii sunt nevoiti sa faca autostopul pentru a ajunge la destinatiile lor. Copiii, poate cei mai vulnerabili dintre noi, se suie in diverse masini pentru a merge la scoala, la o farmacie sau la un bancomat.

- Trei femei au fost duse la Politie si sunt cercetate, dupa ce si-au pus copiii sau nepotii sa cerseasca in statiunea Costinesti. Oamenii legii au deschis trei dosare penale pentru cersetorie si pentru folosirea unui minor in scop de cersetorie. Doi copii au fost prinsi in cursul noptii de marti spre…

- SOLICITARE… Copiii din mediul rural al judetului Vaslui, precum si cei din Cluj, Dolj, Ialomita si Valcea, membri ai Consiliului Consultativ al Fundatiei World Vision, cer transport gratuit pentru elevii care invata in scolile din afara localitatii de domiciliu . Acestia au adresat o scrisoare publica…

- Conducerile USR și PLUS au agreat, marți, 6 august, ultimele modificari la protocolul de alianța politica, in urma deciziilor luate de Comitetul Politic al USR și de Consiliul Național al PLUS. In cateva zile va fi semnat actul prin care ia naștere formal „Alianța USR PLUS”. Responsabilul de comunicare…

- 7.500 de misiuni ale Patrulei Școlare, in anul școlar ce tocmai s-a incheiat, au transformat unitațile de invațamant din sector, intr-unele din cele mai sigure din București. Fara acte de violența in curtea școlilor, fara incidente majore in timpul orelor de curs și zero accidente rutiere…