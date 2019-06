S-a dat PEDEAPSA în cazul violatorilor care au SCANDALIZAT Spania Cea mai inalta instanta judiciara spaniola a condamnat vineri definitiv la 15 ani de inchisoare cinci barbati acuzati de viol colectiv asupra unei tinere, un dosar care a declansat o mobilizare feminista fara precedent in Spania si care a determinat guvernul sa ia in calcul modificarea Codului Penal astfel incat orice act sexual fara consimtamant explicit sa fie considerat viol, transmite AGERPRES. Cei cinci barbati din Sevilla, cu varste intre 27 si 29 de ani, supranumindu-se ei insisi "haita", au fost condamnati anul trecut la noua ani de inchisoare pentru delictul de "abuz sexual"… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

